https://ria.ru/20211223/muratov-1765117348.html

Главред "Новой газеты" Муратов оценил ответ Путина об убийстве Политковской

Главред "Новой газеты" Муратов оценил ответ Путина об убийстве Политковской - РИА Новости, 23.12.2021

Главред "Новой газеты" Муратов оценил ответ Путина об убийстве Политковской

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил РИА Новости, что считает хорошим ответ президента РФ Владимира Путина на вопрос про дело об убийстве... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T14:34

2021-12-23T14:34

2021-12-23T14:59

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

дмитрий муратов

общество

анна политковская

владимир путин

новая газета

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил РИА Новости, что считает хорошим ответ президента РФ Владимира Путина на вопрос про дело об убийстве журналистки "Новой газеты" Анны Политковской.Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, что если заказчики убийств Политковской и Бориса Немцова еще на свободе, о чем следствию неизвестно, то их будут искать."Во-первых, я благодарен коллегам из "Эха Москвы", которые вместо одного из своих вопросов взяли вопрос от "Новой газеты". Максиму Курникову и Алексею Венедиктову огромное спасибо. Я считаю, что мы обязаны все время, пока преступления не раскрыты и чтобы они не повторялись в будущем, задавать вопрос о заказчиках этих убийств. Говорить по заказчикам, грубо говоря, дело продолжается - это хороший ответ. Он меня устраивает", - сказал Муратов.Политковскую, которая в 2003 году получила премию ОБСЕ "За журналистику и демократию" за профессиональную работу в поддержку "прав человека и свободы средств массовой информации", застрелили в Москве в подъезде ее дома 7 октября 2006 года. Мотивом преступления следствие считает ее журналистскую деятельность, заказчиков убийства не нашли.Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211223/ubiystvo-1765109703.html

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дмитрий муратов, общество, анна политковская, владимир путин, новая газета