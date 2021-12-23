https://ria.ru/20211223/morozy-1765043179.html

Жителям азиатской части России пообещали 50-градусные морозы

Жителям азиатской части России пообещали 50-градусные морозы - РИА Новости, 23.12.2021

Жителям азиатской части России пообещали 50-градусные морозы

Морозы до минус 50 градусов ожидаются в ночь с 24 на 25 декабря в Азиатской части России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T09:53

2021-12-23T09:53

2021-12-23T09:53

общество

красноярский край

гидрометцентр

роман вильфанд

погода

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Морозы до минус 50 градусов ожидаются в ночь с 24 на 25 декабря в Азиатской части России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."В Азиатской части (в Красноярском крае, Якутии) католическое рождество будет суровым. В Красноярском крае в рождественскую ночью до минус 45 градусов, в Якутии - около 50 градусов", - сказал Вильфанд.

https://ria.ru/20211219/poteplenie-1764410191.html

красноярский край

республика саха (якутия)

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общество, красноярский край, гидрометцентр, роман вильфанд, погода, республика саха (якутия)