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Жителям азиатской части России пообещали 50-градусные морозы
Жителям азиатской части России пообещали 50-градусные морозы - РИА Новости, 23.12.2021
Жителям азиатской части России пообещали 50-градусные морозы
Морозы до минус 50 градусов ожидаются в ночь с 24 на 25 декабря в Азиатской части России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T09:53
2021-12-23T09:53
2021-12-23T09:53
общество
красноярский край
гидрометцентр
роман вильфанд
погода
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Морозы до минус 50 градусов ожидаются в ночь с 24 на 25 декабря в Азиатской части России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."В Азиатской части (в Красноярском крае, Якутии) католическое рождество будет суровым. В Красноярском крае в рождественскую ночью до минус 45 градусов, в Якутии - около 50 градусов", - сказал Вильфанд.
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общество, красноярский край, гидрометцентр, роман вильфанд, погода, республика саха (якутия)
Жителям азиатской части России пообещали 50-градусные морозы
Глава Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал 50-градусные морозы в азиатской части России