https://ria.ru/20211223/modernizatsiya-1765233759.html

Меликов заявил, что договорился с Минэнерго о модернизации сетей Дагестана

Меликов заявил, что договорился с Минэнерго о модернизации сетей Дагестана - РИА Новости, 23.12.2021

Меликов заявил, что договорился с Минэнерго о модернизации сетей Дагестана

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что договорился с Минэнерго и ресурсоснабжающими организациями по программам модернизации сетей Дагестана. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T21:05

2021-12-23T21:05

2021-12-23T21:39

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

республика дагестан

сергей меликов

общество

махачкала

владимир путин

газпром

жкх

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ПЯТИГОРСК, 23 дек - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что договорился с Минэнерго и ресурсоснабжающими организациями по программам модернизации сетей Дагестана.В ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист из Дагестана рассказал о проблемах с энерго- и водоснабжением в Дагестане, а также с транспортировкой газа в села республики. По словам местного журналиста, республику "сотрясает энергетический кризис", проблема изношенности коммунально-инфраструктурного комплекса накапливались десятилетиями, сегодня он не справляется с функциональной нагрузкой."Сейчас нам удалось наладить конструктивное взаимодействие с Минэнерго РФ и руководством ресурсоснабжающих организаций. Есть результаты", - написал Меликов в Instagram.Ранее Меликов заявил, что состояние сетей в Дагестане не позволяет обеспечить комфортные условия жизни, это длится десятки лет."Действительно, состояние сетей газо-, водо- и электроснабжения не позволяет обеспечить комфортные условия жизни для людей. Но эта ситуация сложилась не вчера, а в течение десятков лет", - написал Меликов в Instagram."Действительно, состояние сетей газо-, водо- и электроснабжения не позволяет обеспечить комфортные условия жизни для людей. Но эта ситуация сложилась не вчера, а в течение десятков лет", - написал Меликов в Instagram.По его словам, будет реализовываться программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021 – 2025 годы совместно с "Газпромом". На нее направят свыше 13 миллиардов рублей инвестиций, а объекты газификации появятся в 27 районах Дагестана."Россети" разработали программу модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса республики на 7,8 миллиарда рублей, отдельно будет принята программа по Махачкале. В этом году также на подготовку к зиме направлено намного больше средств, чем раньше", - подчеркнул Меликов.

https://ria.ru/20211223/dagestan-1765181785.html

https://ria.ru/20211223/putin-1765177455.html

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министерство энергетики рф (минэнерго россии), республика дагестан, сергей меликов, общество, махачкала, владимир путин, газпром, жкх, россети, россия