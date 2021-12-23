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Меликов заявил, что договорился с Минэнерго о модернизации сетей Дагестана
Меликов заявил, что договорился с Минэнерго о модернизации сетей Дагестана - РИА Новости, 23.12.2021
Меликов заявил, что договорился с Минэнерго о модернизации сетей Дагестана
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что договорился с Минэнерго и ресурсоснабжающими организациями по программам модернизации сетей Дагестана. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T21:05
2021-12-23T21:39
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
республика дагестан
сергей меликов
общество
махачкала
владимир путин
газпром
жкх
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ПЯТИГОРСК, 23 дек - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что договорился с Минэнерго и ресурсоснабжающими организациями по программам модернизации сетей Дагестана.В ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист из Дагестана рассказал о проблемах с энерго- и водоснабжением в Дагестане, а также с транспортировкой газа в села республики. По словам местного журналиста, республику "сотрясает энергетический кризис", проблема изношенности коммунально-инфраструктурного комплекса накапливались десятилетиями, сегодня он не справляется с функциональной нагрузкой."Сейчас нам удалось наладить конструктивное взаимодействие с Минэнерго РФ и руководством ресурсоснабжающих организаций. Есть результаты", - написал Меликов в Instagram.Ранее Меликов заявил, что состояние сетей в Дагестане не позволяет обеспечить комфортные условия жизни, это длится десятки лет."Действительно, состояние сетей газо-, водо- и электроснабжения не позволяет обеспечить комфортные условия жизни для людей. Но эта ситуация сложилась не вчера, а в течение десятков лет", - написал Меликов в Instagram."Действительно, состояние сетей газо-, водо- и электроснабжения не позволяет обеспечить комфортные условия жизни для людей. Но эта ситуация сложилась не вчера, а в течение десятков лет", - написал Меликов в Instagram.По его словам, будет реализовываться программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021 – 2025 годы совместно с "Газпромом". На нее направят свыше 13 миллиардов рублей инвестиций, а объекты газификации появятся в 27 районах Дагестана."Россети" разработали программу модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса республики на 7,8 миллиарда рублей, отдельно будет принята программа по Махачкале. В этом году также на подготовку к зиме направлено намного больше средств, чем раньше", - подчеркнул Меликов.
https://ria.ru/20211223/dagestan-1765181785.html
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), республика дагестан, сергей меликов, общество, махачкала, владимир путин, газпром, жкх, россети, россия
21:05 23.12.2021 (обновлено: 21:39 23.12.2021)
 
Меликов заявил, что договорился с Минэнерго о модернизации сетей Дагестана

Глава Дагестана Меликов заявил, что договорился с Минэнерго о модернизации сетей региона

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Сергей Меликов на совещании в Пятигорске
 Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Сергей Меликов на совещании в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ПЯТИГОРСК, 23 дек - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что договорился с Минэнерго и ресурсоснабжающими организациями по программам модернизации сетей Дагестана.
В ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист из Дагестана рассказал о проблемах с энерго- и водоснабжением в Дагестане, а также с транспортировкой газа в села республики. По словам местного журналиста, республику "сотрясает энергетический кризис", проблема изношенности коммунально-инфраструктурного комплекса накапливались десятилетиями, сегодня он не справляется с функциональной нагрузкой.
"Сейчас нам удалось наладить конструктивное взаимодействие с Минэнерго РФ и руководством ресурсоснабжающих организаций. Есть результаты", - написал Меликов в Instagram.
Ранее Меликов заявил, что состояние сетей в Дагестане не позволяет обеспечить комфортные условия жизни, это длится десятки лет.
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"Действительно, состояние сетей газо-, водо- и электроснабжения не позволяет обеспечить комфортные условия жизни для людей. Но эта ситуация сложилась не вчера, а в течение десятков лет", - написал Меликов в Instagram.
"Действительно, состояние сетей газо-, водо- и электроснабжения не позволяет обеспечить комфортные условия жизни для людей. Но эта ситуация сложилась не вчера, а в течение десятков лет", - написал Меликов в Instagram.
По его словам, будет реализовываться программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021 – 2025 годы совместно с "Газпромом". На нее направят свыше 13 миллиардов рублей инвестиций, а объекты газификации появятся в 27 районах Дагестана.
"Россети" разработали программу модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса республики на 7,8 миллиарда рублей, отдельно будет принята программа по Махачкале. В этом году также на подготовку к зиме направлено намного больше средств, чем раньше", - подчеркнул Меликов.
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Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Республика ДагестанСергей МеликовОбществоМахачкалаВладимир ПутинГазпромЖКХРоссетиРоссия
 
 
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