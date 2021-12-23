https://ria.ru/20211223/mir-1765029131.html

Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР 19"

Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР 19" - РИА Новости, 23.12.2021

Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР 19"

Министерство здравоохранения России зарегистрировало ингаляционный препарат от коронавируса "МИР 19", созданный Институтом иммунологии Федерального... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T04:39

2021-12-23T04:39

2021-12-23T04:39

распространение коронавируса

общество

вероника скворцова

здоровье - общество

татьяна семенова

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Министерство здравоохранения России зарегистрировало ингаляционный препарат от коронавируса "МИР 19", созданный Институтом иммунологии Федерального медико-биологического агентства, сообщила пресс-служба ФМБА.Препарат на генном уровне избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса. Он эффективен против всех штаммов коронавируса, включая "омикрон", что делает его универсальным, отметила глава ФМБА Вероника Скворцова.Безопасен и разрешен к применениюВ ходе клинических исследований препарата была доказана его безопасность и эффективность, подчеркнули в ФМБА. "МИР 19" является ингаляционным препаратом, вводится с помощью небулайзера.Препарат "МИР 19" предназначен пока для использования только в стационарах, но планируется провести исследование, чтобы он стал доступен и в аптеках для лечения амбулаторных пациентов, уточнила Вероника Скворцова.Принцип действия препарата"МИР 19" – по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме так называемой интерференции молекул рибонуклеиновых кислот, которая "выключает" действие в живых клетках РНК вируса SARS-CoV-2.В его состав входит катионный дендримерный пептид для адресной доставки препарата в верхние и нижние дыхательные пути.Какие еще препараты от коронавируса есть в РоссииРанее замминистра здравоохранения Татьяна Семенова сообщила, что в России зарегистрированы 14 лекарственных препаратов для лечения COVID-19. Помимо этого, по ее словам, зарегистрировано 94 системы для диагностики коронавируса, что составляет 40% от всех зарегистрированных систем.Российскими учеными сегодня разработано и зарегистрировано семь вакцин от COVID-19, добавила замминистра.

https://ria.ru/20211222/deti-1765015436.html

https://ria.ru/20211222/testy-1764997985.html

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общество, вероника скворцова, здоровье - общество, татьяна семенова, россия, коронавирус в россии