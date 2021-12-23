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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211223/mir-1765029131.html
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР 19"
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР 19" - РИА Новости, 23.12.2021
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР 19"
Министерство здравоохранения России зарегистрировало ингаляционный препарат от коронавируса "МИР 19", созданный Институтом иммунологии Федерального... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T04:39
2021-12-23T04:39
распространение коронавируса
общество
вероника скворцова
здоровье - общество
татьяна семенова
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Министерство здравоохранения России зарегистрировало ингаляционный препарат от коронавируса "МИР 19", созданный Институтом иммунологии Федерального медико-биологического агентства, сообщила пресс-служба ФМБА.Препарат на генном уровне избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса. Он эффективен против всех штаммов коронавируса, включая "омикрон", что делает его универсальным, отметила глава ФМБА Вероника Скворцова.Безопасен и разрешен к применениюВ ходе клинических исследований препарата была доказана его безопасность и эффективность, подчеркнули в ФМБА. "МИР 19" является ингаляционным препаратом, вводится с помощью небулайзера.Препарат "МИР 19" предназначен пока для использования только в стационарах, но планируется провести исследование, чтобы он стал доступен и в аптеках для лечения амбулаторных пациентов, уточнила Вероника Скворцова.Принцип действия препарата"МИР 19" – по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме так называемой интерференции молекул рибонуклеиновых кислот, которая "выключает" действие в живых клетках РНК вируса SARS-CoV-2.В его состав входит катионный дендримерный пептид для адресной доставки препарата в верхние и нижние дыхательные пути.Какие еще препараты от коронавируса есть в РоссииРанее замминистра здравоохранения Татьяна Семенова сообщила, что в России зарегистрированы 14 лекарственных препаратов для лечения COVID-19. Помимо этого, по ее словам, зарегистрировано 94 системы для диагностики коронавируса, что составляет 40% от всех зарегистрированных систем.Российскими учеными сегодня разработано и зарегистрировано семь вакцин от COVID-19, добавила замминистра.
https://ria.ru/20211222/deti-1765015436.html
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общество, вероника скворцова, здоровье - общество, татьяна семенова, россия, коронавирус в россии
04:39 23.12.2021
 
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР 19"

Минздрав России зарегистрировал ингаляционный препарат от коронавируса "МИР 19"

© Фото : сайт СПбНИИВС ФМБА РоссииЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© Фото : сайт СПбНИИВС ФМБА России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Министерство здравоохранения России зарегистрировало ингаляционный препарат от коронавируса "МИР 19", созданный Институтом иммунологии Федерального медико-биологического агентства, сообщила пресс-служба ФМБА.
Препарат на генном уровне избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса. Он эффективен против всех штаммов коронавируса, включая "омикрон", что делает его универсальным, отметила глава ФМБА Вероника Скворцова.
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Безопасен и разрешен к применению

В ходе клинических исследований препарата была доказана его безопасность и эффективность, подчеркнули в ФМБА. "МИР 19" является ингаляционным препаратом, вводится с помощью небулайзера.
Препарат "МИР 19" предназначен пока для использования только в стационарах, но планируется провести исследование, чтобы он стал доступен и в аптеках для лечения амбулаторных пациентов, уточнила Вероника Скворцова.

Принцип действия препарата

"МИР 19" – по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме так называемой интерференции молекул рибонуклеиновых кислот, которая "выключает" действие в живых клетках РНК вируса SARS-CoV-2.
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Какие еще препараты от коронавируса есть в России

Ранее замминистра здравоохранения Татьяна Семенова сообщила, что в России зарегистрированы 14 лекарственных препаратов для лечения COVID-19. Помимо этого, по ее словам, зарегистрировано 94 системы для диагностики коронавируса, что составляет 40% от всех зарегистрированных систем.

Российскими учеными сегодня разработано и зарегистрировано семь вакцин от COVID-19, добавила замминистра.
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