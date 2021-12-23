https://ria.ru/20211223/migranty-1765061422.html

Группа мигрантов пыталась переправиться из Белоруссии в Польшу на пароме

Группа мигрантов пыталась переправиться из Белоруссии в Польшу на пароме - РИА Новости, 23.12.2021

Группа мигрантов пыталась переправиться из Белоруссии в Польшу на пароме

Группа нелегальных мигрантов пыталась переправиться из Белоруссии в Польшу на пароме, сообщает Пограничная стража республики. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T11:36

2021-12-23T11:36

2021-12-23T11:36

в мире

белоруссия

ирак

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 23 дек – РИА Новости. Группа нелегальных мигрантов пыталась переправиться из Белоруссии в Польшу на пароме, сообщает Пограничная стража республики."На участке границы, охраняемом подразделением Пограничной стражи в Крынках, группа из 24 граждан Ирака переправилась через реку Свислочь на понтоне", - говорится в сообщении. При этом польские пограничники утверждают, что "иностранцем помогали белорусские службы". Отмечается, что все переправившиеся через реку задержаны.Всего, по данным польских пограничников, за минувшие сутки нелегально пересечь границу из Белоруссии в Польшу пытались 48 иностранцев. С начала года польские пограничники зафиксировали около 40 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. Это в десятки раз больше, чем в прошлом году. В ноябре таких попыток было выявлено около 8,9 тысячи, в октябре - 17,4 тысячи, в сентябре - 7,7 тысячи, а в августе 3,5 тысячи.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

https://ria.ru/20211214/nelegaly-1763653657.html

https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761861987.html

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в мире, белоруссия, ирак, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии