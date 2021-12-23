https://ria.ru/20211223/migranty-1765061422.html
Группа мигрантов пыталась переправиться из Белоруссии в Польшу на пароме
Группа мигрантов пыталась переправиться из Белоруссии в Польшу на пароме - РИА Новости, 23.12.2021
Группа мигрантов пыталась переправиться из Белоруссии в Польшу на пароме
Группа нелегальных мигрантов пыталась переправиться из Белоруссии в Польшу на пароме, сообщает Пограничная стража республики. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T11:36
2021-12-23T11:36
2021-12-23T11:36
в мире
белоруссия
ирак
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762984562_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_85e377877d89d75aefcadabaca467b1f.jpg
ВАРШАВА, 23 дек – РИА Новости. Группа нелегальных мигрантов пыталась переправиться из Белоруссии в Польшу на пароме, сообщает Пограничная стража республики."На участке границы, охраняемом подразделением Пограничной стражи в Крынках, группа из 24 граждан Ирака переправилась через реку Свислочь на понтоне", - говорится в сообщении. При этом польские пограничники утверждают, что "иностранцем помогали белорусские службы". Отмечается, что все переправившиеся через реку задержаны.Всего, по данным польских пограничников, за минувшие сутки нелегально пересечь границу из Белоруссии в Польшу пытались 48 иностранцев. С начала года польские пограничники зафиксировали около 40 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. Это в десятки раз больше, чем в прошлом году. В ноябре таких попыток было выявлено около 8,9 тысячи, в октябре - 17,4 тысячи, в сентябре - 7,7 тысячи, а в августе 3,5 тысячи.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
https://ria.ru/20211214/nelegaly-1763653657.html
https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761861987.html
белоруссия
ирак
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762984562_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_cd4a905a212156a72c4ebfdb2cd9cde8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, ирак, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
Группа мигрантов пыталась переправиться из Белоруссии в Польшу на пароме
Погранстража Польши заявила о попытке мигрантов проникнуть из Белоруссии на пароме