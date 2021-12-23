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https://ria.ru/20211223/migranty-1765039399.html
МИД призвал Запад принять беженцев с белорусско-польской границы
МИД призвал Запад принять беженцев с белорусско-польской границы - РИА Новости, 23.12.2021
МИД призвал Запад принять беженцев с белорусско-польской границы
Западные страны должны понести ответственность за дестабилизацию ситуации в регионах Ближнего Востока и Северной Африки, приняв беженцев, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T09:23
2021-12-23T09:26
в мире
белоруссия
северная африка
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Западные страны должны понести ответственность за дестабилизацию ситуации в регионах Ближнего Востока и Северной Африки, приняв беженцев, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев, комментируя ситуацию на границе Польши и Белоруссии.Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что находящиеся в Польше мигранты не могут быть высланы обратно в Белоруссию, если уже находятся на польской территории, говорится в решении инстанции."Нельзя забывать и о первопричинах этого (миграционного) кризиса, почему это все возникло. А первопричина этого всего – вмешательство в соответствующие процессы в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, дестабилизация политической ситуации, политического режима, вмешательство во внутренние дела, дестабилизация региона. И в результате это естественно привело к появлению миграционных потоков. Люди эти стремятся попасть в те страны, которые приложили руку к дестабилизации ситуации. Поэтому когда звучат определенные призывы к разделению "бремени", разделению ответственности, те, кто создал эту ситуацию, и должны прежде всего нести ответственность за разрешение данной проблемы", - сказал он.Дипломат добавил, что некоторые из мигрантов все-таки возвращаются на родину, в том числе в Ирак, а некоторые говорят, что намерены добиваться своей цели и проникнуть на территорию Евросоюза, причем в качестве конечной цели они, как правило, называют Германию, поскольку там условия достаточно комфортные для лиц, которые ищут убежища.По его словам, та же Германия могла бы принять мигрантов, ведь речь идет о небольшой группе людей, но на это не пойдет Польша."Если посмотреть на цифры, говорить о каком-то масштабном, гигантском миграционном кризисе тут не приходится. Потому что миграционные потоки и количество людей, которые находятся на границе Белоруссии и Польши, не сравнимы с тем, что было даже несколько лет назад, когда был пик миграционного кризиса. В то же время можно сказать, что нет единства позиций и в рамках самого Евросоюза. Если со стороны Германии следуют заявления, что они готовы были бы принять этих лиц, они не отказываются от этих слов, то позиция Польши прямо противоположная. Это, по сути, стало непреодолимой преградой на пути (мигрантов в ЕС- ред.).", - подчеркнул он.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Посол Ирака в РФ и Белоруссии Абдеррахман аль-Хусейни написал в Twitter, что более 2,7 тысячи иракцев уже вернулись на родину на эвакуационных рейсах.
https://ria.ru/20211222/migranty-1764934621.html
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в мире, белоруссия, северная африка, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
09:23 23.12.2021 (обновлено: 09:26 23.12.2021)
 
МИД призвал Запад принять беженцев с белорусско-польской границы

Уполномоченный МИД Лукьянцев: Запад должен принять беженцев с белорусско-польской границы

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы на белорусско-польской границе
Беженцы на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Западные страны должны понести ответственность за дестабилизацию ситуации в регионах Ближнего Востока и Северной Африки, приняв беженцев, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев, комментируя ситуацию на границе Польши и Белоруссии.
Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что находящиеся в Польше мигранты не могут быть высланы обратно в Белоруссию, если уже находятся на польской территории, говорится в решении инстанции.
"Нельзя забывать и о первопричинах этого (миграционного) кризиса, почему это все возникло. А первопричина этого всего – вмешательство в соответствующие процессы в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, дестабилизация политической ситуации, политического режима, вмешательство во внутренние дела, дестабилизация региона. И в результате это естественно привело к появлению миграционных потоков. Люди эти стремятся попасть в те страны, которые приложили руку к дестабилизации ситуации. Поэтому когда звучат определенные призывы к разделению "бремени", разделению ответственности, те, кто создал эту ситуацию, и должны прежде всего нести ответственность за разрешение данной проблемы", - сказал он.
Дипломат добавил, что некоторые из мигрантов все-таки возвращаются на родину, в том числе в Ирак, а некоторые говорят, что намерены добиваться своей цели и проникнуть на территорию Евросоюза, причем в качестве конечной цели они, как правило, называют Германию, поскольку там условия достаточно комфортные для лиц, которые ищут убежища.
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По его словам, та же Германия могла бы принять мигрантов, ведь речь идет о небольшой группе людей, но на это не пойдет Польша.
"Если посмотреть на цифры, говорить о каком-то масштабном, гигантском миграционном кризисе тут не приходится. Потому что миграционные потоки и количество людей, которые находятся на границе Белоруссии и Польши, не сравнимы с тем, что было даже несколько лет назад, когда был пик миграционного кризиса. В то же время можно сказать, что нет единства позиций и в рамках самого Евросоюза. Если со стороны Германии следуют заявления, что они готовы были бы принять этих лиц, они не отказываются от этих слов, то позиция Польши прямо противоположная. Это, по сути, стало непреодолимой преградой на пути (мигрантов в ЕС- ред.).", - подчеркнул он.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Посол Ирака в РФ и Белоруссии Абдеррахман аль-Хусейни написал в Twitter, что более 2,7 тысячи иракцев уже вернулись на родину на эвакуационных рейсах.
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В миреБелоруссияСеверная АфрикаРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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