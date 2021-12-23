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https://ria.ru/20211223/mh17-1765191520.html
СМИ: Нидерланды не будут высылать россиян, раскрывших детали о деле MH17
СМИ: Нидерланды не будут высылать россиян, раскрывших детали о деле MH17 - РИА Новости, 23.12.2021
СМИ: Нидерланды не будут высылать россиян, раскрывших детали о деле MH17
Нидерланды не станут депортировать супружескую пару россиян, предоставившую властям информацию о крушении рейса MH17 на востоке Украины лишь через два года... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T17:31
2021-12-23T17:54
mh17. расследование
в мире
украина
нидерланды
донбасс
бук (зенитный ракетный комплекс)
вооруженные силы рф
россия
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ПАРИЖ, 23 дек - РИА Новости. Нидерланды не станут депортировать супружескую пару россиян, предоставившую властям информацию о крушении рейса MH17 на востоке Украины лишь через два года после переезда из РФ, пишет голландская газета Volkskrant.В июле издание Volkskrant сообщило, что из Нидерландов могут выслать из страны супругов-россиян, которые рассказали важные данные о катастрофе малайзийского Boeing на востоке Украины. По данным издания, причиной является то, что эти люди переехали в Нидерланды в 2016 году и попросили у королевства убежища, и лишь два года спустя - в 2018 году - предоставили сведения об авиакатастрофе. Миграционная служба и судьи сочли нелогичным то, что пара не дала показаний сразу.По новым сведениям издания, Нидерланды трижды отказывали паре в просьбе о предоставления убежища. Летом россияне исчерпали все средства правовой защиты, однако недавно Служба иммиграции и натурализации страны (IND) все-таки решила удовлетворить их запрос и предоставила им убежище.Отмечается, что супруги из РФ сотрудничали с голландскими судебными органами по делу MH17.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
https://ria.ru/20211222/rassledovanie-1764996623.html
https://ria.ru/20211222/sud-1764978033.html
https://ria.ru/20211222/zaschita-1764977302.html
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украина
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mh17. расследование, в мире, украина, нидерланды, донбасс, бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы рф, россия
17:31 23.12.2021 (обновлено: 17:54 23.12.2021)
 
СМИ: Нидерланды не будут высылать россиян, раскрывших детали о деле MH17

Volkskrant: Нидерланды не будут высылать российскую пару, раскрывшую детали о деле MH17

© Максим Блинов / Перейти в фотобанкРеконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
© Максим Блинов
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ПАРИЖ, 23 дек - РИА Новости. Нидерланды не станут депортировать супружескую пару россиян, предоставившую властям информацию о крушении рейса MH17 на востоке Украины лишь через два года после переезда из РФ, пишет голландская газета Volkskrant.
В июле издание Volkskrant сообщило, что из Нидерландов могут выслать из страны супругов-россиян, которые рассказали важные данные о катастрофе малайзийского Boeing на востоке Украины. По данным издания, причиной является то, что эти люди переехали в Нидерланды в 2016 году и попросили у королевства убежища, и лишь два года спустя - в 2018 году - предоставили сведения об авиакатастрофе. Миграционная служба и судьи сочли нелогичным то, что пара не дала показаний сразу.
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Вчера, 20:54
Защита по делу MH17 заявила, что объяснит всю ошибочность расследования
По новым сведениям издания, Нидерланды трижды отказывали паре в просьбе о предоставления убежища. Летом россияне исчерпали все средства правовой защиты, однако недавно Служба иммиграции и натурализации страны (IND) все-таки решила удовлетворить их запрос и предоставила им убежище.
Отмечается, что супруги из РФ сотрудничали с голландскими судебными органами по делу MH17.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Вчера, 19:01
Защита обвиняемого по делу МН17 заявила, что суд не удовлетворил ее запросы
Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Вчера, 18:58
Защита по делу МН17 заявила, что сомневается в методах работы прокуратуры
Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.
Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.
МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Вчера, 13:46
Процесс по делу MH17 кишит двойными стандартами, заявил Лавров
 
MH17. РасследованиеВ миреУкраинаНидерландыДонбассБук (зенитный ракетный комплекс)Вооруженные силы РФРоссия
 
 
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