https://ria.ru/20211223/mechta-1765126364.html

На Алтае исполнили мечту мальчика, который хотел увидеть воинскую часть

На Алтае исполнили мечту мальчика, который хотел увидеть воинскую часть - РИА Новости, 23.12.2021

На Алтае исполнили мечту мальчика, который хотел увидеть воинскую часть

Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны в Алтайском крае исполнили мечту подростка с особенностями в развитии, который попросил Деда Мороза... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T15:04

2021-12-23T15:04

2021-12-23T15:04

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общество

алтайский край

александр лапин

дед мороз

центральный военный округ

бук (зенитный ракетный комплекс)

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НОВОСИБИРСК, 23 дек – РИА Новости. Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны в Алтайском крае исполнили мечту подростка с особенностями в развитии, который попросил Деда Мороза посетить воинскую часть, сообщает пресс-служба ЦВО.Пятнадцатилетний Сергей Вангулис написал письмо Деду Морозу с просьбой исполнить его мечту – посетить воинскую часть и увидеть настоящую боевую технику."По решению командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина Сергея пригласили в зенитную ракетную бригаду в Алтайском крае, вооруженную новейшими зенитными ракетными комплексами "Бук-М3", - говорится в сообщении.Мальчику устроили экскурсию по воинской части, показали быт военнослужащих и прокатили на военной технике. Сергей смог понаблюдать за ходом учения зенитчиков по отражению воздушного налета, в ходе которого военнослужащие совершили марш в назначенный район, отработали нормативы по развертыванию комплексов, обнаружению воздушных целей, захвату, сопровождению и условному уничтожению."Мы постарались погрузить Сергея в атмосферу военной службы, показали ему экипировку, образцы вооружения и прокатили на современной технике, и он сам пробовал собрать и разобрать автомат. Коллектив бригады очень рад, что мальчик был впечатлен увиденным, и что нам удалось выполнить его мечту", - рассказал замкомандира воинской части Сергей Брыкин.Военнослужащие подарили мальчику памятные подарки. Мероприятие прошло со строгим соблюдением противоэпидемических мер, отметили в ЦВО.

https://ria.ru/20211221/aktsiya-1764807804.html

https://ria.ru/20211223/elka-1765122568.html

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общество, алтайский край, александр лапин, дед мороз, центральный военный округ, бук (зенитный ракетный комплекс)