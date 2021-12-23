https://ria.ru/20211223/mechta-1765126364.html
На Алтае исполнили мечту мальчика, который хотел увидеть воинскую часть
На Алтае исполнили мечту мальчика, который хотел увидеть воинскую часть - РИА Новости, 23.12.2021
На Алтае исполнили мечту мальчика, который хотел увидеть воинскую часть
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны в Алтайском крае исполнили мечту подростка с особенностями в развитии, который попросил Деда Мороза... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T15:04
2021-12-23T15:04
2021-12-23T15:04
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общество
алтайский край
александр лапин
дед мороз
центральный военный округ
бук (зенитный ракетный комплекс)
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НОВОСИБИРСК, 23 дек – РИА Новости. Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны в Алтайском крае исполнили мечту подростка с особенностями в развитии, который попросил Деда Мороза посетить воинскую часть, сообщает пресс-служба ЦВО.Пятнадцатилетний Сергей Вангулис написал письмо Деду Морозу с просьбой исполнить его мечту – посетить воинскую часть и увидеть настоящую боевую технику."По решению командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина Сергея пригласили в зенитную ракетную бригаду в Алтайском крае, вооруженную новейшими зенитными ракетными комплексами "Бук-М3", - говорится в сообщении.Мальчику устроили экскурсию по воинской части, показали быт военнослужащих и прокатили на военной технике. Сергей смог понаблюдать за ходом учения зенитчиков по отражению воздушного налета, в ходе которого военнослужащие совершили марш в назначенный район, отработали нормативы по развертыванию комплексов, обнаружению воздушных целей, захвату, сопровождению и условному уничтожению."Мы постарались погрузить Сергея в атмосферу военной службы, показали ему экипировку, образцы вооружения и прокатили на современной технике, и он сам пробовал собрать и разобрать автомат. Коллектив бригады очень рад, что мальчик был впечатлен увиденным, и что нам удалось выполнить его мечту", - рассказал замкомандира воинской части Сергей Брыкин.Военнослужащие подарили мальчику памятные подарки. Мероприятие прошло со строгим соблюдением противоэпидемических мер, отметили в ЦВО.
https://ria.ru/20211221/aktsiya-1764807804.html
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общество, алтайский край, александр лапин, дед мороз, центральный военный округ, бук (зенитный ракетный комплекс)
На Алтае исполнили мечту мальчика, который хотел увидеть воинскую часть
Ракетчики на Алтае исполнили мечту мальчика, который хотел посетить воинскую часть
НОВОСИБИРСК, 23 дек – РИА Новости.
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны в Алтайском крае
исполнили мечту подростка с особенностями в развитии, который попросил Деда Мороза
посетить воинскую часть, сообщает пресс-служба ЦВО
.
Пятнадцатилетний Сергей Вангулис написал письмо Деду Морозу с просьбой исполнить его мечту – посетить воинскую часть и увидеть настоящую боевую технику.
"По решению командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина
Сергея пригласили в зенитную ракетную бригаду в Алтайском крае, вооруженную новейшими зенитными ракетными комплексами "Бук-М3"
, - говорится в сообщении.
Мальчику устроили экскурсию по воинской части, показали быт военнослужащих и прокатили на военной технике. Сергей смог понаблюдать за ходом учения зенитчиков по отражению воздушного налета, в ходе которого военнослужащие совершили марш в назначенный район, отработали нормативы по развертыванию комплексов, обнаружению воздушных целей, захвату, сопровождению и условному уничтожению.
"Мы постарались погрузить Сергея в атмосферу военной службы, показали ему экипировку, образцы вооружения и прокатили на современной технике, и он сам пробовал собрать и разобрать автомат. Коллектив бригады очень рад, что мальчик был впечатлен увиденным, и что нам удалось выполнить его мечту", - рассказал замкомандира воинской части Сергей Брыкин.
Военнослужащие подарили мальчику памятные подарки. Мероприятие прошло со строгим соблюдением противоэпидемических мер, отметили в ЦВО.