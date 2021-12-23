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На Алтае исполнили мечту мальчика, который хотел увидеть воинскую часть
На Алтае исполнили мечту мальчика, который хотел увидеть воинскую часть - РИА Новости, 23.12.2021
На Алтае исполнили мечту мальчика, который хотел увидеть воинскую часть
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны в Алтайском крае исполнили мечту подростка с особенностями в развитии, который попросил Деда Мороза... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T15:04
2021-12-23T15:04
новый год — 2022
общество
алтайский край
александр лапин
дед мороз
центральный военный округ
бук (зенитный ракетный комплекс)
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НОВОСИБИРСК, 23 дек – РИА Новости. Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны в Алтайском крае исполнили мечту подростка с особенностями в развитии, который попросил Деда Мороза посетить воинскую часть, сообщает пресс-служба ЦВО.Пятнадцатилетний Сергей Вангулис написал письмо Деду Морозу с просьбой исполнить его мечту – посетить воинскую часть и увидеть настоящую боевую технику."По решению командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина Сергея пригласили в зенитную ракетную бригаду в Алтайском крае, вооруженную новейшими зенитными ракетными комплексами "Бук-М3", - говорится в сообщении.Мальчику устроили экскурсию по воинской части, показали быт военнослужащих и прокатили на военной технике. Сергей смог понаблюдать за ходом учения зенитчиков по отражению воздушного налета, в ходе которого военнослужащие совершили марш в назначенный район, отработали нормативы по развертыванию комплексов, обнаружению воздушных целей, захвату, сопровождению и условному уничтожению."Мы постарались погрузить Сергея в атмосферу военной службы, показали ему экипировку, образцы вооружения и прокатили на современной технике, и он сам пробовал собрать и разобрать автомат. Коллектив бригады очень рад, что мальчик был впечатлен увиденным, и что нам удалось выполнить его мечту", - рассказал замкомандира воинской части Сергей Брыкин.Военнослужащие подарили мальчику памятные подарки. Мероприятие прошло со строгим соблюдением противоэпидемических мер, отметили в ЦВО.
https://ria.ru/20211221/aktsiya-1764807804.html
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общество, алтайский край, александр лапин, дед мороз, центральный военный округ, бук (зенитный ракетный комплекс)
15:04 23.12.2021
 
На Алтае исполнили мечту мальчика, который хотел увидеть воинскую часть

Ракетчики на Алтае исполнили мечту мальчика, который хотел посетить воинскую часть

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк"Ёлка желаний"
Ёлка желаний - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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НОВОСИБИРСК, 23 дек – РИА Новости. Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны в Алтайском крае исполнили мечту подростка с особенностями в развитии, который попросил Деда Мороза посетить воинскую часть, сообщает пресс-служба ЦВО.
Пятнадцатилетний Сергей Вангулис написал письмо Деду Морозу с просьбой исполнить его мечту – посетить воинскую часть и увидеть настоящую боевую технику.
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"По решению командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина Сергея пригласили в зенитную ракетную бригаду в Алтайском крае, вооруженную новейшими зенитными ракетными комплексами "Бук-М3", - говорится в сообщении.
Мальчику устроили экскурсию по воинской части, показали быт военнослужащих и прокатили на военной технике. Сергей смог понаблюдать за ходом учения зенитчиков по отражению воздушного налета, в ходе которого военнослужащие совершили марш в назначенный район, отработали нормативы по развертыванию комплексов, обнаружению воздушных целей, захвату, сопровождению и условному уничтожению.
"Мы постарались погрузить Сергея в атмосферу военной службы, показали ему экипировку, образцы вооружения и прокатили на современной технике, и он сам пробовал собрать и разобрать автомат. Коллектив бригады очень рад, что мальчик был впечатлен увиденным, и что нам удалось выполнить его мечту", - рассказал замкомандира воинской части Сергей Брыкин.
Военнослужащие подарили мальчику памятные подарки. Мероприятие прошло со строгим соблюдением противоэпидемических мер, отметили в ЦВО.
Здание министерства обороны - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
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Новый год — 2022ОбществоАлтайский крайАлександр ЛапинДед МорозЦентральный военный округБук (зенитный ракетный комплекс)
 
 
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