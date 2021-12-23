https://ria.ru/20211223/maski-1765242858.html

Италия ввела обязательное ношение масок на улице

Италия ввела обязательное ношение масок на улице - РИА Новости, 23.12.2021

Италия ввела обязательное ношение масок на улице

Италия вводит обязательное ношение медицинской маски на улицах и делает необходимым использование маски-респиратора FFP2 в общественном транспорте, в кино,... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T22:00

2021-12-23T22:00

2021-12-23T23:18

распространение коронавируса

италия

в мире

коронавирусы

коронавирус covid-19

медицинские маски

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440727_0:192:2949:1851_1920x0_80_0_0_04a375d80e96fd345fd1c9a4691a7b01.jpg

РИМ, 23 дек – РИА Новости. Италия вводит обязательное ношение медицинской маски на улицах и делает необходимым использование маски-респиратора FFP2 в общественном транспорте, в кино, театрах и на стадионах, объявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.Ранее в четверг Совет министров Италии единогласно принял новый декрет с ужесточением мер борьбы с коронавирусной инфекцией, положения которого Сперанца разъяснил на пресс-конференции.Прежде всего, заявил министр, декрет подразумевает сокращение срока действия электронного сертификата green pass c нынешних девяти месяцев до шести."Новые появившиеся данные привели нас к сокращению его срока действия до шести месяцев. Мы также сокращаем время для прививки 4-й дозой, которое сокращается до четырех месяцев ", - сказал он."Маски становятся обязательными на открытом воздухе, и мы вводим требование использования маски FFP2 в некоторых местах, таких как транспорт, городской и дальнего следования, кинотеатры, театры, музеи, в ходе спортивных мероприятий в закрытых помещениях, а также на стадионах. В этих помещениях запрещается употребление пищи", - сказал Сперанца.По его словам, так называемый "праздничный" декрет "ставит целью ответить на рост заражений, порожденный приходом штамма "омикрон".Также министр объявил о распространении действия "усиленного" green pass на музеи, выставки и тематические парки, когда ранее можно было попасть при проведении теста на коронавирус. К этим местам, как дополнил совмин, добавляются бассейны и спортзалы, игорные заведения, термальные спа-центры.Новые положения декрета также изменили порядок посещения баров и ресторанов. Теперь для того, чтобы выпить кофе за стойкой, посетителю будет необходим super green pass – то есть обычного быстрого теста на заражение, который дает право на "базовый" сертификат, будет недостаточно. Другой мерой станет запрет на проведение массовых праздничных и концертных мероприятий на открытом воздухе до 31 января.В четверг в Италии зафиксирован абсолютный рекорд заражений COVID-19, рост за сутки составил 44 595 случаев. Самый высокий суточный прирост ранее составлял 40,9 тысячи и был зарегистрирован в ноябре прошлого года.Введенный в октябре прошлого года масочный режим на открытом воздухе был окончательно отменен в конце июня. Маски остаются обязательны в закрытых помещениях, в общественном транспорте и местах массового скопления людей. В некоторых регионах масочный режим уже вернулся после распоряжений местных властей.

https://ria.ru/20211222/koronavirus-1764974429.html

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

италия, в мире, коронавирусы, коронавирус covid-19, медицинские маски