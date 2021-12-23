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https://ria.ru/20211223/maski-1765242858.html
Италия ввела обязательное ношение масок на улице
Италия ввела обязательное ношение масок на улице - РИА Новости, 23.12.2021
Италия ввела обязательное ношение масок на улице
Италия вводит обязательное ношение медицинской маски на улицах и делает необходимым использование маски-респиратора FFP2 в общественном транспорте, в кино,... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T22:00
2021-12-23T23:18
распространение коронавируса
италия
в мире
коронавирусы
коронавирус covid-19
медицинские маски
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РИМ, 23 дек – РИА Новости. Италия вводит обязательное ношение медицинской маски на улицах и делает необходимым использование маски-респиратора FFP2 в общественном транспорте, в кино, театрах и на стадионах, объявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.Ранее в четверг Совет министров Италии единогласно принял новый декрет с ужесточением мер борьбы с коронавирусной инфекцией, положения которого Сперанца разъяснил на пресс-конференции.Прежде всего, заявил министр, декрет подразумевает сокращение срока действия электронного сертификата green pass c нынешних девяти месяцев до шести."Новые появившиеся данные привели нас к сокращению его срока действия до шести месяцев. Мы также сокращаем время для прививки 4-й дозой, которое сокращается до четырех месяцев ", - сказал он."Маски становятся обязательными на открытом воздухе, и мы вводим требование использования маски FFP2 в некоторых местах, таких как транспорт, городской и дальнего следования, кинотеатры, театры, музеи, в ходе спортивных мероприятий в закрытых помещениях, а также на стадионах. В этих помещениях запрещается употребление пищи", - сказал Сперанца.По его словам, так называемый "праздничный" декрет "ставит целью ответить на рост заражений, порожденный приходом штамма "омикрон".Также министр объявил о распространении действия "усиленного" green pass на музеи, выставки и тематические парки, когда ранее можно было попасть при проведении теста на коронавирус. К этим местам, как дополнил совмин, добавляются бассейны и спортзалы, игорные заведения, термальные спа-центры.Новые положения декрета также изменили порядок посещения баров и ресторанов. Теперь для того, чтобы выпить кофе за стойкой, посетителю будет необходим super green pass – то есть обычного быстрого теста на заражение, который дает право на "базовый" сертификат, будет недостаточно. Другой мерой станет запрет на проведение массовых праздничных и концертных мероприятий на открытом воздухе до 31 января.В четверг в Италии зафиксирован абсолютный рекорд заражений COVID-19, рост за сутки составил 44 595 случаев. Самый высокий суточный прирост ранее составлял 40,9 тысячи и был зарегистрирован в ноябре прошлого года.Введенный в октябре прошлого года масочный режим на открытом воздухе был окончательно отменен в конце июня. Маски остаются обязательны в закрытых помещениях, в общественном транспорте и местах массового скопления людей. В некоторых регионах масочный режим уже вернулся после распоряжений местных властей.
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италия, в мире, коронавирусы, коронавирус covid-19, медицинские маски
22:00 23.12.2021 (обновлено: 23:18 23.12.2021)
 
Италия ввела обязательное ношение масок на улице

Италия ввела обязательное ношение масок на улице и респираторов FFP2 в общественных местах

© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкДевушки в масках на одной из улиц Милана
Девушки в масках на одной из улиц Милана - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Алессандро Рота
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РИМ, 23 дек – РИА Новости. Италия вводит обязательное ношение медицинской маски на улицах и делает необходимым использование маски-респиратора FFP2 в общественном транспорте, в кино, театрах и на стадионах, объявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.
Ранее в четверг Совет министров Италии единогласно принял новый декрет с ужесточением мер борьбы с коронавирусной инфекцией, положения которого Сперанца разъяснил на пресс-конференции.
Прежде всего, заявил министр, декрет подразумевает сокращение срока действия электронного сертификата green pass c нынешних девяти месяцев до шести.
"Новые появившиеся данные привели нас к сокращению его срока действия до шести месяцев. Мы также сокращаем время для прививки 4-й дозой, которое сокращается до четырех месяцев ", - сказал он.
"Маски становятся обязательными на открытом воздухе, и мы вводим требование использования маски FFP2 в некоторых местах, таких как транспорт, городской и дальнего следования, кинотеатры, театры, музеи, в ходе спортивных мероприятий в закрытых помещениях, а также на стадионах. В этих помещениях запрещается употребление пищи", - сказал Сперанца.
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По его словам, так называемый "праздничный" декрет "ставит целью ответить на рост заражений, порожденный приходом штамма "омикрон".
Также министр объявил о распространении действия "усиленного" green pass на музеи, выставки и тематические парки, когда ранее можно было попасть при проведении теста на коронавирус. К этим местам, как дополнил совмин, добавляются бассейны и спортзалы, игорные заведения, термальные спа-центры.
Новые положения декрета также изменили порядок посещения баров и ресторанов. Теперь для того, чтобы выпить кофе за стойкой, посетителю будет необходим super green pass – то есть обычного быстрого теста на заражение, который дает право на "базовый" сертификат, будет недостаточно. Другой мерой станет запрет на проведение массовых праздничных и концертных мероприятий на открытом воздухе до 31 января.
В четверг в Италии зафиксирован абсолютный рекорд заражений COVID-19, рост за сутки составил 44 595 случаев. Самый высокий суточный прирост ранее составлял 40,9 тысячи и был зарегистрирован в ноябре прошлого года.
Введенный в октябре прошлого года масочный режим на открытом воздухе был окончательно отменен в конце июня. Маски остаются обязательны в закрытых помещениях, в общественном транспорте и местах массового скопления людей. В некоторых регионах масочный режим уже вернулся после распоряжений местных властей.
 
Распространение коронавирусаИталияВ миреКоронавирусыКоронавирус COVID-19Медицинские маски
 
 
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