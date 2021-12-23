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"Выйдет и продолжит": почему "нижегородский Чикатило" избежал пожизненного
"Выйдет и продолжит": почему "нижегородский Чикатило" избежал пожизненного - РИА Новости, 23.12.2021
"Выйдет и продолжит": почему "нижегородский Чикатило" избежал пожизненного
Нижегородский областной суд отправил рецидивиста Сергея Матюшина за решетку на 24 года, хотя гособвинитель настаивал на пожизненном заключении. В мае маньяк... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T08:00
2021-12-23T15:32
происшествия
убийство
нижний новгород
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Нижегородский областной суд отправил рецидивиста Сергея Матюшина за решетку на 24 года, хотя гособвинитель настаивал на пожизненном заключении. В мае маньяк попытался изнасиловать, а затем убил 12-летнюю девочку. Мать ребенка и прокуратура уже обжаловали приговор. О том, как расследовали это дело и выносили вердикт, — в материале РИА Новости.Странный велосипедистДнем 13 мая пятиклассница Алена (имя несовершеннолетней изменено) из рабочего поселка Большое Козино позвонила домой и сообщила, что возвращается после уроков. Дорога — всего около ста метров, через небольшую лесополосу. Спустя полчаса она так и не появилась, и мать забила тревогу.Ребенка искали жители поселка, полицейские, спасатели, волонтеры. Тем же, недалеко от тропинки, по которой девочка каждый день ходила в школу и обратно, вечером нашли ее тело.Местные сообщили оперативникам, что утром видели подозрительного мужчину в камуфляже. Он катался на велосипеде возле школы и несколько раз заходил в магазин, где дети обычно покупают сладости."Камеры видеонаблюдения на некоторых частных домах зафиксировали, как днем велосипедист увязался за двумя девочками, возвращавшимися из школы, — рассказывает адвокат потерпевших Наталья Грибкова. — Когда те свернули в сторону жилого массива, он отстал".На следующий день задержали 49-летнего Сергея Матюшина из Заволжья, расположенного в 30 километрах от Большого Козино. На допросе он быстро сознался в преступлении. Уголовное дело возбудили по статьям "Убийство малолетнего" и "Насильственные действия сексуального характера". Суд отправил задержанного в СИЗО. А журналисты его быстро прозвали "нижегородский Чикатило".Темное прошлоеБольшую часть жизни уроженец Набережных Челнов Матюшин провел в колониях за изнасилование детей. Первое преступление совершил еще 15-летним подростком — жертвами стали сразу две девочки. Но из-за возраста его тогда не посадили. Спустя несколько лет за очередное изнасилование малолетней получил десять лет строгого режима. Освободившись, вместе с отцом и мачехой перебрался в Заволжье. В Татарстане у него осталась сестра. В ходе расследования убийства Алены выяснилось, что маньяк проявлял нездоровый интерес к племяннице, из-за чего сестра прекратила с ним все отношения. Но в полицию не обращалась.В начале нулевых Матюшин, угрожая ножом, попытался изнасиловать восьмилетнюю девочку в лифте нижегородской многоэтажки. Ей удалось вырваться и позвать на помощь. Маньяка задержали и отправили за решетку на 11 лет. Освободился в 2016-м.К тому времени его мачеха умерла, в 2020-м скончался отец. "Официально преступник нигде не трудоустроен, — добавляет Грибкова. — Занимался ремонтом квартир. Даже страшно представить, какую опасность представлял для семей, у которых работал"."Таких не исправить"Утром 13 мая этого года Матюшин вышел на очередную "охоту". Прихватив нож и велосипед, на электричке добрался до Большого Козино и несколько часов выслеживал школьниц.Около 15:00 маньяк заприметил девочку, идущую через лесопосадку - напал на ребенка, надругался, затем несколько раз ударил ножом и сбежал.К преступлению Матюшин готовился: он уже наведывался в поселок, присматривался. Да и утром приехал не случайно — прекрасно понимал, что в первой половине дня большинство взрослых на работе.Дело передали в суд относительно быстро: через пять месяцев. На заседаниях маньяк отказался давать показания, воспользовавшись 51-й статьей Конституции, поэтому судья исходил из материалов следствия."Он даже ни разу не повернулся в сторону матери убитой, не попросил прощения, не сказал, что сожалеет, — отмечает адвокат. — Никаких намеков на раскаяние — лишь гордое молчание. Мы пытались убедить судью, что этого человека оставлять на свободе ни в коем случае нельзя, потому что он вернется к прежнему".Эксперты выявили у Матюшина психическое отклонение и признали нуждающимся в лечении, но не стационарном, а амбулаторном. Тем не менее в момент преступления он был абсолютно вменяемым и понимал, что творил.В итоге приговор - 24 годам колонии особо режима, хотя гособвинитель просил пожизненный срок. На днях и мать Алены, и прокуратура обжаловали это решение."Видимо, судья учел, что Матюшин во всем сознался и написал явку с повинной, — объясняет Грибкова. — Но ведь он сделал это лишь после задержания. К тому же следователи собрали достаточно доказательств его вины и признание особого значения не имело".По мнению многих оперативников, занимавшихся сексуальными маньяками, выпускать на свободу таких преступников крайне опасно. Они получают физическое удовлетворение от страданий жертв, поэтому рано или поздно опять берутся за старое.
https://ria.ru/20211113/orel-1758609773.html
https://ria.ru/20210716/ubiystvo-1741432073.html
https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577446694.html
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происшествия, убийство, нижний новгород
08:00 23.12.2021 (обновлено: 15:32 23.12.2021)
 

"Выйдет и продолжит": почему "нижегородский Чикатило" избежал пожизненного

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Нижегородский областной суд отправил рецидивиста Сергея Матюшина за решетку на 24 года, хотя гособвинитель настаивал на пожизненном заключении. В мае маньяк попытался изнасиловать, а затем убил 12-летнюю девочку. Мать ребенка и прокуратура уже обжаловали приговор. О том, как расследовали это дело и выносили вердикт, — в материале РИА Новости.

Странный велосипедист

Днем 13 мая пятиклассница Алена (имя несовершеннолетней изменено) из рабочего поселка Большое Козино позвонила домой и сообщила, что возвращается после уроков. Дорога — всего около ста метров, через небольшую лесополосу. Спустя полчаса она так и не появилась, и мать забила тревогу.
Ребенка искали жители поселка, полицейские, спасатели, волонтеры. Тем же, недалеко от тропинки, по которой девочка каждый день ходила в школу и обратно, вечером нашли ее тело.
© Фото : СУ СКР по Нижегородской областиМесто убийства девочки
Место убийства девочки - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Фото : СУ СКР по Нижегородской области
Место убийства девочки
Местные сообщили оперативникам, что утром видели подозрительного мужчину в камуфляже. Он катался на велосипеде возле школы и несколько раз заходил в магазин, где дети обычно покупают сладости.
"Камеры видеонаблюдения на некоторых частных домах зафиксировали, как днем велосипедист увязался за двумя девочками, возвращавшимися из школы, — рассказывает адвокат потерпевших Наталья Грибкова. — Когда те свернули в сторону жилого массива, он отстал".
На следующий день задержали 49-летнего Сергея Матюшина из Заволжья, расположенного в 30 километрах от Большого Козино. На допросе он быстро сознался в преступлении. Уголовное дело возбудили по статьям "Убийство малолетнего" и "Насильственные действия сексуального характера". Суд отправил задержанного в СИЗО. А журналисты его быстро прозвали "нижегородский Чикатило".
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Темное прошлое

Большую часть жизни уроженец Набережных Челнов Матюшин провел в колониях за изнасилование детей. Первое преступление совершил еще 15-летним подростком — жертвами стали сразу две девочки. Но из-за возраста его тогда не посадили.
Спустя несколько лет за очередное изнасилование малолетней получил десять лет строгого режима. Освободившись, вместе с отцом и мачехой перебрался в Заволжье. В Татарстане у него осталась сестра. В ходе расследования убийства Алены выяснилось, что маньяк проявлял нездоровый интерес к племяннице, из-за чего сестра прекратила с ним все отношения. Но в полицию не обращалась.
В начале нулевых Матюшин, угрожая ножом, попытался изнасиловать восьмилетнюю девочку в лифте нижегородской многоэтажки. Ей удалось вырваться и позвать на помощь. Маньяка задержали и отправили за решетку на 11 лет. Освободился в 2016-м.
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К тому времени его мачеха умерла, в 2020-м скончался отец. "Официально преступник нигде не трудоустроен, — добавляет Грибкова. — Занимался ремонтом квартир. Даже страшно представить, какую опасность представлял для семей, у которых работал".

"Таких не исправить"

Утром 13 мая этого года Матюшин вышел на очередную "охоту". Прихватив нож и велосипед, на электричке добрался до Большого Козино и несколько часов выслеживал школьниц.
Около 15:00 маньяк заприметил девочку, идущую через лесопосадку - напал на ребенка, надругался, затем несколько раз ударил ножом и сбежал.
К преступлению Матюшин готовился: он уже наведывался в поселок, присматривался. Да и утром приехал не случайно — прекрасно понимал, что в первой половине дня большинство взрослых на работе.
© Фото : СУ СКР по Нижегородской областиМатюшин на допросе у следователя
Матюшин на допросе у следователя - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© Фото : СУ СКР по Нижегородской области
Матюшин на допросе у следователя
Дело передали в суд относительно быстро: через пять месяцев. На заседаниях маньяк отказался давать показания, воспользовавшись 51-й статьей Конституции, поэтому судья исходил из материалов следствия.
"Он даже ни разу не повернулся в сторону матери убитой, не попросил прощения, не сказал, что сожалеет, — отмечает адвокат. — Никаких намеков на раскаяние — лишь гордое молчание. Мы пытались убедить судью, что этого человека оставлять на свободе ни в коем случае нельзя, потому что он вернется к прежнему".
Эксперты выявили у Матюшина психическое отклонение и признали нуждающимся в лечении, но не стационарном, а амбулаторном. Тем не менее в момент преступления он был абсолютно вменяемым и понимал, что творил.
В итоге приговор - 24 годам колонии особо режима, хотя гособвинитель просил пожизненный срок. На днях и мать Алены, и прокуратура обжаловали это решение.
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"Видимо, судья учел, что Матюшин во всем сознался и написал явку с повинной, — объясняет Грибкова. — Но ведь он сделал это лишь после задержания. К тому же следователи собрали достаточно доказательств его вины и признание особого значения не имело".
По мнению многих оперативников, занимавшихся сексуальными маньяками, выпускать на свободу таких преступников крайне опасно. Они получают физическое удовлетворение от страданий жертв, поэтому рано или поздно опять берутся за старое.
 
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