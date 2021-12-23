Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211223/lenta-1765113571.html
Суд арестовал обвиняемого в поджоге гипермаркета в Томске
Суд арестовал обвиняемого в поджоге гипермаркета в Томске - РИА Новости, 23.12.2021
Суд арестовал обвиняемого в поджоге гипермаркета в Томске
Суд в четверг заключил под стражу обвиняемого в поджоге гипермаркета "Лента", сообщает УМВД по Томской области. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:21
2021-12-23T14:32
происшествия
томск
томская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764733043_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4448e76c1040a1fcd33649a3ae32a4b8.jpg
НОВОСИБИРСК, 23 дек – РИА Новости. Суд в четверг заключил под стражу обвиняемого в поджоге гипермаркета "Лента", сообщает УМВД по Томской области."Решением суда он заключен под стражу сроком на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в релизе.В УМВД напомнили, что предполагаемого поджигателя задержали по горячим следам у него дома. Это ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель.По предварительной информации полиции, будучи работником одной из подрядных организаций в гипермаркете, мужчина "на почве личных неприязненных отношений" с менеджерами облил товары горючим и поджег. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.Гипермаркет "Лента" в Томске загорелся во вторник днем: пожар быстро разросся до 3,5 тысяч квадратных метров, привел к взрывам пиротехники. В его ликвидации участвовали 86 человек, 24 единиц техники и пожарный поезд. Эвакуированы были порядка 200 человек. Пострадавших нет. Тушение заняло 11 часов.В компании "Лента" сообщили, что поджигатель признал вину.
https://ria.ru/20211222/lenta-1764917471.html
https://ria.ru/20211222/tomsk-1764834418.html
томск
томская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764733043_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_63e82e878367dc49c704e15d45d545d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, томск, томская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
14:21 23.12.2021 (обновлено: 14:32 23.12.2021)
 
Суд арестовал обвиняемого в поджоге гипермаркета в Томске

Суд арестовал на два месяца обвиняемого в поджоге гипермаркета "Лента" в Томске

© Фото : ГУ МЧС России по Томской областиТушение пожара в торговом центре "Лента" в Томске
Тушение пожара в торговом центре Лента в Томске - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Томской области
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 23 дек – РИА Новости. Суд в четверг заключил под стражу обвиняемого в поджоге гипермаркета "Лента", сообщает УМВД по Томской области.
"Решением суда он заключен под стражу сроком на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в релизе.
Оделся и домой пошел – обвиняемый в поджоге томской Ленты рассказал о случившемся
22 декабря, 14:52
В МВД выяснили причину поджога гипермаркета в Томске
В УМВД напомнили, что предполагаемого поджигателя задержали по горячим следам у него дома. Это ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель.
По предварительной информации полиции, будучи работником одной из подрядных организаций в гипермаркете, мужчина "на почве личных неприязненных отношений" с менеджерами облил товары горючим и поджег. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.
Гипермаркет "Лента" в Томске загорелся во вторник днем: пожар быстро разросся до 3,5 тысяч квадратных метров, привел к взрывам пиротехники. В его ликвидации участвовали 86 человек, 24 единиц техники и пожарный поезд. Эвакуированы были порядка 200 человек. Пострадавших нет. Тушение заняло 11 часов.
В компании "Лента" сообщили, что поджигатель признал вину.
Тушение пожара в торговом центре Лента в Томске - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 06:49
Мать подозреваемого в поджоге "Ленты" в Томске объяснила его поступок
 
ПроисшествияТомскТомская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08Иммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинации
02:05СМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствах
02:04Французы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД Германии
01:54В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулы
01:25Tesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движения
01:16Эксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынке
00:53Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды
00:46Титов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капитале
00:15В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздников
23:58Депутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"
23:47Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду Морозу
23:43Львова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из Сирии
23:39США не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол Салливан
23:36Заданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутат
23:32Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг Украины
23:31Посол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с Россией
23:27США не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол
23:19США не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посол
23:08Посол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТО
23:00Президент Черногории заразился коронавирусом
Лента новостейМолния
Иммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинацииСМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствахФранцузы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД ГерманииВ Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулыTesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движенияЭксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынкеПатриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правдыТитов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капиталеВ Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздниковДепутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду МорозуЛьвова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из СирииСША не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол СалливанЗаданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутатГлава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг УкраиныПосол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с РоссиейСША не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посолСША не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посолПосол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТОПрезидент Черногории заразился коронавирусом