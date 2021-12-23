https://ria.ru/20211223/lenta-1765113571.html

Суд арестовал обвиняемого в поджоге гипермаркета в Томске

Суд арестовал обвиняемого в поджоге гипермаркета в Томске - РИА Новости, 23.12.2021

Суд арестовал обвиняемого в поджоге гипермаркета в Томске

Суд в четверг заключил под стражу обвиняемого в поджоге гипермаркета "Лента", сообщает УМВД по Томской области. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T14:21

2021-12-23T14:21

2021-12-23T14:32

происшествия

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томская область

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НОВОСИБИРСК, 23 дек – РИА Новости. Суд в четверг заключил под стражу обвиняемого в поджоге гипермаркета "Лента", сообщает УМВД по Томской области."Решением суда он заключен под стражу сроком на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в релизе.В УМВД напомнили, что предполагаемого поджигателя задержали по горячим следам у него дома. Это ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель.По предварительной информации полиции, будучи работником одной из подрядных организаций в гипермаркете, мужчина "на почве личных неприязненных отношений" с менеджерами облил товары горючим и поджег. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.Гипермаркет "Лента" в Томске загорелся во вторник днем: пожар быстро разросся до 3,5 тысяч квадратных метров, привел к взрывам пиротехники. В его ликвидации участвовали 86 человек, 24 единиц техники и пожарный поезд. Эвакуированы были порядка 200 человек. Пострадавших нет. Тушение заняло 11 часов.В компании "Лента" сообщили, что поджигатель признал вину.

https://ria.ru/20211222/lenta-1764917471.html

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происшествия, томск, томская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия