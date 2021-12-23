https://ria.ru/20211223/laos-1765110748.html

Лаос планирует открыться для иностранных туристов

Лаос планирует открыться для иностранных туристов - РИА Новости, 23.12.2021

Лаос планирует открыться для иностранных туристов

Власти Лаоса объявили о планах частично вновь открыть границы для иностранцев 1 января, несмотря на растущие опасения роста заболеваемости в регионе, сообщает... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T14:47

2021-12-23T14:47

2021-12-23T14:47

туризм

лаос

европа

новости - туризм

туризм

юго-восточная азия

коронавирус covid-19

куда можно лететь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/115248/59/1152485906_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_a145a5432126c90e65c967a17d889d5a.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Власти Лаоса объявили о планах частично вновь открыть границы для иностранцев 1 января, несмотря на растущие опасения роста заболеваемости в регионе, сообщает Travel Daily Media."Спутник V" и "Спутник Лайт" признаны в стране. Для въезда нужен сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа. Россиянам для пребывания в стране менее 15 дней виза не нужна. Прямых рейсов нет: добраться до Лаоса можно через Таиланд и Вьетнам.Лаос был закрыт для зарубежных туристов более 18 месяцев, в ближайшие недели готов начать принимать полностью вакцинированных гостей. Предполагается, что они смогут путешествовать по трем маршрутам: в столицу Вьентьян, интересный экотуристам Ванг Вьенг и Луангпхабанг.Другие пункты назначения будут открыты в апреле и июле по мере увеличения количества вакцинированных.Поначалу Лаос собирается принимать посетителей только из 17 стран — государств Юго-Восточной Азии, Европы и Северной Америки.

https://ria.ru/20211201/kambodzha-1759814131.html

лаос

европа

юго-восточная азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лаос, европа, новости - туризм, туризм, юго-восточная азия, коронавирус covid-19, куда можно лететь, куда поехать