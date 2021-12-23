https://ria.ru/20211223/laos-1765110748.html
Лаос планирует открыться для иностранных туристов
Лаос планирует открыться для иностранных туристов - РИА Новости, 23.12.2021
Лаос планирует открыться для иностранных туристов
Власти Лаоса объявили о планах частично вновь открыть границы для иностранцев 1 января, несмотря на растущие опасения роста заболеваемости в регионе, сообщает... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:47
2021-12-23T14:47
2021-12-23T14:47
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Власти Лаоса объявили о планах частично вновь открыть границы для иностранцев 1 января, несмотря на растущие опасения роста заболеваемости в регионе, сообщает Travel Daily Media."Спутник V" и "Спутник Лайт" признаны в стране. Для въезда нужен сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа. Россиянам для пребывания в стране менее 15 дней виза не нужна. Прямых рейсов нет: добраться до Лаоса можно через Таиланд и Вьетнам.Лаос был закрыт для зарубежных туристов более 18 месяцев, в ближайшие недели готов начать принимать полностью вакцинированных гостей. Предполагается, что они смогут путешествовать по трем маршрутам: в столицу Вьентьян, интересный экотуристам Ванг Вьенг и Луангпхабанг.Другие пункты назначения будут открыты в апреле и июле по мере увеличения количества вакцинированных.Поначалу Лаос собирается принимать посетителей только из 17 стран — государств Юго-Восточной Азии, Европы и Северной Америки.
https://ria.ru/20211201/kambodzha-1759814131.html
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лаос, европа, новости - туризм, туризм, юго-восточная азия, коронавирус covid-19, куда можно лететь, куда поехать
Лаос планирует открыться для иностранных туристов
Лаос планирует открыть границы для иностранных путешественников с 1 января 2022 года
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости.
Власти Лаоса объявили о планах частично вновь открыть границы для иностранцев 1 января, несмотря на растущие опасения роста заболеваемости в регионе, сообщает
Travel Daily Media.
"Спутник V" и "Спутник Лайт" признаны в стране. Для въезда нужен сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа. Россиянам для пребывания в стране менее 15 дней виза не нужна. Прямых рейсов нет: добраться до Лаоса можно через Таиланд и Вьетнам.
Лаос был закрыт для зарубежных туристов более 18 месяцев, в ближайшие недели готов начать принимать полностью вакцинированных гостей. Предполагается, что они смогут путешествовать по трем маршрутам: в столицу Вьентьян, интересный экотуристам Ванг Вьенг и Луангпхабанг.
Другие пункты назначения будут открыты в апреле и июле по мере увеличения количества вакцинированных.
Поначалу Лаос собирается принимать посетителей только из 17 стран — государств Юго-Восточной Азии, Европы и Северной Америки.