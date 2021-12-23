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На шахте имени Тихова в Кузбассе выявили взрывоопасную концентрацию метана
На шахте имени Тихова в Кузбассе выявили взрывоопасную концентрацию метана - РИА Новости, 23.12.2021
На шахте имени Тихова в Кузбассе выявили взрывоопасную концентрацию метана
Взрывоопасная концентрация метана выявлена на шахте имени С.Д. Тихова в Кузбассе, сообщило сибирское управление Ростехнадзора. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T16:37
2021-12-23T16:37
происшествия
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
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КЕМЕРОВО, 23 дек – РИА Новости. Взрывоопасная концентрация метана выявлена на шахте имени С.Д. Тихова в Кузбассе, сообщило сибирское управление Ростехнадзора."Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 22 декабря 2021 года в режиме постоянного государственного надзора было проведено обследование горных выработок ООО "Шахта им. С.Д. Тихова". При проверке подготовительных забоев "Вентиляционный штрек №23-1-8бис" и "Центральный вентиляционный уклон" выявлены нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью людей: зафиксирована взрывоопасная концентрации газа метана; на проходческом комбайне неисправна взрывозащита; нарушено крепление горной выработки", – говорится в сообщении.Отмечается, что по факту выявленных нарушений составлен протокол о временном запрете деятельности по ведению горных работ в двух подготовительных забоях "Вентиляционном штреке №23-1-8бис" и Центральном вентиляционном уклоне, материалы дела переданы в суд для рассмотрения и принятия решения.Обрушение горной породы на шахте имени Тихова произошло 22 января текущего года. В момент происшествия в забое находились 44 человека, трое из них погибли.На шахте "Листвяжная" в Кузбассе 25 ноября текущего года произошел взрыв метана, когда под землей были 285 человек. Жертвами трагедии стал 51 человек, в том числе пять сотрудников МЧС.
https://ria.ru/20211219/bastrykin-1764475061.html
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происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
16:37 23.12.2021
 
На шахте имени Тихова в Кузбассе выявили взрывоопасную концентрацию метана

Ростехнадзор выявил взрывоопасную концентрацию метана на шахте имени Тихова в Кузбассе

© Фото : СУ СК Российской Федерации по Кемеровской областиСотрудник Следственного комитета на шахте имени Тихова в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области
Сотрудник Следственного комитета на шахте имени Тихова в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© Фото : СУ СК Российской Федерации по Кемеровской области
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КЕМЕРОВО, 23 дек – РИА Новости. Взрывоопасная концентрация метана выявлена на шахте имени С.Д. Тихова в Кузбассе, сообщило сибирское управление Ростехнадзора.
"Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 22 декабря 2021 года в режиме постоянного государственного надзора было проведено обследование горных выработок ООО "Шахта им. С.Д. Тихова". При проверке подготовительных забоев "Вентиляционный штрек №23-1-8бис" и "Центральный вентиляционный уклон" выявлены нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью людей: зафиксирована взрывоопасная концентрации газа метана; на проходческом комбайне неисправна взрывозащита; нарушено крепление горной выработки", – говорится в сообщении.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
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Главе СК доложат о происшествии в шахте имени Рубана в Кузбассе
Отмечается, что по факту выявленных нарушений составлен протокол о временном запрете деятельности по ведению горных работ в двух подготовительных забоях "Вентиляционном штреке №23-1-8бис" и Центральном вентиляционном уклоне, материалы дела переданы в суд для рассмотрения и принятия решения.
Обрушение горной породы на шахте имени Тихова произошло 22 января текущего года. В момент происшествия в забое находились 44 человека, трое из них погибли.
На шахте "Листвяжная" в Кузбассе 25 ноября текущего года произошел взрыв метана, когда под землей были 285 человек. Жертвами трагедии стал 51 человек, в том числе пять сотрудников МЧС.
Михаил Федяев на заседании суда в Кемерово - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 16:55
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ПроисшествияКемеровская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
 
 
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