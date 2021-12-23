https://ria.ru/20211223/kuzbass-1765176988.html

На шахте имени Тихова в Кузбассе выявили взрывоопасную концентрацию метана

На шахте имени Тихова в Кузбассе выявили взрывоопасную концентрацию метана - РИА Новости, 23.12.2021

На шахте имени Тихова в Кузбассе выявили взрывоопасную концентрацию метана

Взрывоопасная концентрация метана выявлена на шахте имени С.Д. Тихова в Кузбассе, сообщило сибирское управление Ростехнадзора. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T16:37

2021-12-23T16:37

2021-12-23T16:37

происшествия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

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КЕМЕРОВО, 23 дек – РИА Новости. Взрывоопасная концентрация метана выявлена на шахте имени С.Д. Тихова в Кузбассе, сообщило сибирское управление Ростехнадзора."Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 22 декабря 2021 года в режиме постоянного государственного надзора было проведено обследование горных выработок ООО "Шахта им. С.Д. Тихова". При проверке подготовительных забоев "Вентиляционный штрек №23-1-8бис" и "Центральный вентиляционный уклон" выявлены нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью людей: зафиксирована взрывоопасная концентрации газа метана; на проходческом комбайне неисправна взрывозащита; нарушено крепление горной выработки", – говорится в сообщении.Отмечается, что по факту выявленных нарушений составлен протокол о временном запрете деятельности по ведению горных работ в двух подготовительных забоях "Вентиляционном штреке №23-1-8бис" и Центральном вентиляционном уклоне, материалы дела переданы в суд для рассмотрения и принятия решения.Обрушение горной породы на шахте имени Тихова произошло 22 января текущего года. В момент происшествия в забое находились 44 человека, трое из них погибли.На шахте "Листвяжная" в Кузбассе 25 ноября текущего года произошел взрыв метана, когда под землей были 285 человек. Жертвами трагедии стал 51 человек, в том числе пять сотрудников МЧС.

https://ria.ru/20211219/bastrykin-1764475061.html

https://ria.ru/20211215/fedyaev-1763894686.html

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)