https://ria.ru/20211223/kultura-1765181246.html

В других странах наблюдается дефицит культуры общения, заявил Путин

В других странах наблюдается дефицит культуры общения, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021

В других странах наблюдается дефицит культуры общения, заявил Путин

Основательная база существования России как государства - уважение к интересам и традициям разных народов на территории страны, у других партнеров наблюдается... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T16:50

2021-12-23T16:50

2021-12-23T16:50

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

общество

владимир путин

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россия

культура

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Основательная база существования России как государства - уважение к интересам и традициям разных народов на территории страны, у других партнеров наблюдается дефицит такой культуры, рассказал президент РФ Владимир Путин во время своей большой ежегодной пресс-конференции."Я уже говорил о том, что Россия складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство, и мы привыкли в основе своей относиться с уважением к интересам и традициям друг друга. Это мощная, основательная база существования России как многонационального государства. Чувствуется, что в других странах мы наблюдаем дефицит такой культуры общения", - отметил президент."Зачем же нам этот дефицит, как иммунодефицит, переносить в нашу среду, в наше общество?", - добавил он.

россия

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2021

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общество, владимир путин, новости культуры, россия, культура