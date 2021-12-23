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В Крыму сняли запрет на посещение торговых центров без QR-кодов
В Крыму сняли запрет на посещение торговых центров без QR-кодов - РИА Новости, 23.12.2021
В Крыму сняли запрет на посещение торговых центров без QR-кодов
В Крыму до 20 января снят запрет на посещение торговых центров без QR-кодов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T17:14
2021-12-23T17:53
распространение коронавируса
общество
республика крым
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. В Крыму до 20 января снят запрет на посещение торговых центров без QR-кодов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности. Ранее в торговые центры можно было попасть при наличии сертификата о прохождении вакцинации или QR-кода, сертификата о перенесенном заболевании или QR-кода или ПЦР-теста."Вход в торговые и торгово-развлекательные центры площадью 300 кв. м. и более будет возможен без предъявления перечисленных выше документов. С 20 января действие ограничений будет возобновлено", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, решение принято в преддверии новогодних и рождественских праздников, а также в связи со снижением уровня заболеваемости."Мы стараемся действовать в интересах граждан и бизнеса, не подвергая при этом опасности жизнь и здоровье людей и не нарушая требований Роспотребнадзора", - подчеркнул Аксенов.Кроме того, по его словам, родители несовершеннолетних смогут посещать новогодние и рождественские мероприятия с участием детей в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования, спортивных секциях при условии наличия сертификата о прохождении вакцинации или QR-кода, сертификата о перенесенном заболевании или QR-кода.
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общество, республика крым, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
17:14 23.12.2021 (обновлено: 17:53 23.12.2021)
 
В Крыму сняли запрет на посещение торговых центров без QR-кодов

В Крыму сняли запрет на посещение торговых центров без QR-кодов до 20 января

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДемонстрация проверки QR-кода
Демонстрация проверки QR-кода - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. В Крыму до 20 января снят запрет на посещение торговых центров без QR-кодов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности. Ранее в торговые центры можно было попасть при наличии сертификата о прохождении вакцинации или QR-кода, сертификата о перенесенном заболевании или QR-кода или ПЦР-теста.
"Вход в торговые и торгово-развлекательные центры площадью 300 кв. м. и более будет возможен без предъявления перечисленных выше документов. С 20 января действие ограничений будет возобновлено", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, решение принято в преддверии новогодних и рождественских праздников, а также в связи со снижением уровня заболеваемости.
"Мы стараемся действовать в интересах граждан и бизнеса, не подвергая при этом опасности жизнь и здоровье людей и не нарушая требований Роспотребнадзора", - подчеркнул Аксенов.
Кроме того, по его словам, родители несовершеннолетних смогут посещать новогодние и рождественские мероприятия с участием детей в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования, спортивных секциях при условии наличия сертификата о прохождении вакцинации или QR-кода, сертификата о перенесенном заболевании или QR-кода.
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