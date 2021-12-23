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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211223/krym-1765167335.html
В Крыму появятся съезды к побережью от трассы "Таврида"
В Крыму появятся съезды к побережью от трассы "Таврида" - РИА Новости, 23.12.2021
В Крыму появятся съезды к побережью от трассы "Таврида"
Съезды к побережью от федеральной трассы "Таврида" появятся в Крыму, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T16:09
2021-12-23T16:09
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
общество
севастополь
владимир путин
керчь
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Съезды к побережью от федеральной трассы "Таврида" появятся в Крыму, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции."Я договорился уже с правительством, просил их это сделать... там будут съезды от "Тавриды" к побережью. Мы, безусловно, будем заниматься развитием инфраструктуры городов, и не (только - ред.) прибрежных городов Крыма. Будем продолжать строить и лечебные заведения, и детские сады, и школы, будем заниматься реновацией жилья, в том числе аварийного", - сказал Путин."Таврида" соединила Керчь с Симферополем и Севастополем. Она включает в себя 18 транспортных развязок и 123 искусственных сооружения. Общая протяженность трассы (первые семь этапов) - 250,7 километра, пропускная способность - до 40 тысяч автомобилей в сутки.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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общество, севастополь, владимир путин, керчь, россия
16:09 23.12.2021
 
В Крыму появятся съезды к побережью от трассы "Таврида"

Президент Путин: в Крыму появятся съезды к побережью от трассы "Таврида"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Съезды к побережью от федеральной трассы "Таврида" появятся в Крыму, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции.
"Я договорился уже с правительством, просил их это сделать... там будут съезды от "Тавриды" к побережью. Мы, безусловно, будем заниматься развитием инфраструктуры городов, и не (только - ред.) прибрежных городов Крыма. Будем продолжать строить и лечебные заведения, и детские сады, и школы, будем заниматься реновацией жилья, в том числе аварийного", - сказал Путин.
"Таврида" соединила Керчь с Симферополем и Севастополем. Она включает в себя 18 транспортных развязок и 123 искусственных сооружения. Общая протяженность трассы (первые семь этапов) - 250,7 километра, пропускная способность - до 40 тысяч автомобилей в сутки.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Арт-объект Время на площадке арт-кластера Таврида - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 10:54Культура
В Крыму начали строить образовательный центр арт-кластера "Таврида"
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021ОбществоСевастопольВладимир ПутинКерчьРоссия
 
 
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