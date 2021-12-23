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В Крыму появятся съезды к побережью от трассы "Таврида"
В Крыму появятся съезды к побережью от трассы "Таврида" - РИА Новости, 23.12.2021
В Крыму появятся съезды к побережью от трассы "Таврида"
Съезды к побережью от федеральной трассы "Таврида" появятся в Крыму, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T16:09
2021-12-23T16:09
2021-12-23T16:09
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
общество
севастополь
владимир путин
керчь
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Съезды к побережью от федеральной трассы "Таврида" появятся в Крыму, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции."Я договорился уже с правительством, просил их это сделать... там будут съезды от "Тавриды" к побережью. Мы, безусловно, будем заниматься развитием инфраструктуры городов, и не (только - ред.) прибрежных городов Крыма. Будем продолжать строить и лечебные заведения, и детские сады, и школы, будем заниматься реновацией жилья, в том числе аварийного", - сказал Путин."Таврида" соединила Керчь с Симферополем и Севастополем. Она включает в себя 18 транспортных развязок и 123 искусственных сооружения. Общая протяженность трассы (первые семь этапов) - 250,7 километра, пропускная способность - до 40 тысяч автомобилей в сутки.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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общество, севастополь, владимир путин, керчь, россия
В Крыму появятся съезды к побережью от трассы "Таврида"
Президент Путин: в Крыму появятся съезды к побережью от трассы "Таврида"