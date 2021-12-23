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Сенатор назвала воссоединение Крыма с Россией торжеством демократии
Сенатор назвала воссоединение Крыма с Россией торжеством демократии - РИА Новости, 23.12.2021
Сенатор назвала воссоединение Крыма с Россией торжеством демократии
Воссоединение Крыма с Россией - это торжество справедливости и подлинной демократии, убеждена сенатор от республики Ольга Ковитиди. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T16:00
2021-12-23T16:00
политика
оон
севастополь
республика крым
владимир путин
ольга ковитиди
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Воссоединение Крыма с Россией - это торжество справедливости и подлинной демократии, убеждена сенатор от республики Ольга Ковитиди.Президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что до госпереворота на Украине не приходило в голову, чтобы Крым воссоединился с Россией."История Крыма - это история референдумов, история возвращения домой в Россию. Воссоединение Крыма с Россией - это торжество справедливости и подлинной демократии", - сказала Ковитиди РИА Новости.По ее словам, после референдума права человека в Крыму защищены не декларированием демократических ценностей, а конкретными гарантиями и поступками.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20211223/krym-1765156898.html
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политика, оон, севастополь, республика крым, владимир путин, ольга ковитиди, россия
16:00 23.12.2021
 
Сенатор назвала воссоединение Крыма с Россией торжеством демократии

Сенатор Ковитиди назвала воссоединение Крыма с Россией торжеством демократии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСенатор, член комитета Совета Федерации Ольга Ковитиди
Сенатор, член комитета Совета Федерации Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Воссоединение Крыма с Россией - это торжество справедливости и подлинной демократии, убеждена сенатор от республики Ольга Ковитиди.
Президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что до госпереворота на Украине не приходило в голову, чтобы Крым воссоединился с Россией.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
15:33Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Путин прокомментировал западные санкции против Крыма
"История Крыма - это история референдумов, история возвращения домой в Россию. Воссоединение Крыма с Россией - это торжество справедливости и подлинной демократии", - сказала Ковитиди РИА Новости.
По ее словам, после референдума права человека в Крыму защищены не декларированием демократических ценностей, а конкретными гарантиями и поступками.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
14:14
Аксенов прокомментировал слова Путина о воссоединении Крыма с Россией
 
ПолитикаООНСевастопольРеспублика КрымВладимир ПутинОльга КовитидиРоссия
 
 
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