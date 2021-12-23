https://ria.ru/20211223/krym-1765156898.html

Путин прокомментировал западные санкции против Крыма

Путин прокомментировал западные санкции против Крыма - РИА Новости, 23.12.2021

Путин прокомментировал западные санкции против Крыма

Вводившие санкции против Крыма страны Запада плевать хотели на интересы крымчан и демократию, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T15:33

2021-12-23T15:33

2021-12-23T15:46

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

в мире

республика крым

политика

оон

севастополь

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765191085_0:37:3573:2048_1920x0_80_0_0_1bb3ea00d5466c37e5f63c6b67974c1d.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вводившие санкции против Крыма страны Запада плевать хотели на интересы крымчан и демократию, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции."Это связано с санкциями, которые вводят наши западные партнеры против Крыма. Я уже говорил, странная ситуация складывается, если кто-то считает, что Крым оккупирован, значит, крымчане и Крым - жертвы агрессии. А если они присоединились к России, вернулись в Россию по собственной воле на референдуме, то это - проявление демократии. Что, кто-то борется с демократией? Ответа нет. Ответ только один - плевать они хотели на интересы крымчан, России и демократию, они решают свои геополитические вопросы", - ответил Путин на вопрос, что можно сделать с тем, что крупные операторы связи не могут прийти в Крым.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211223/krym-1765110616.html

https://ria.ru/20211221/ukraina-1764727118.html

республика крым

севастополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, республика крым, политика, оон, севастополь, владимир путин, россия