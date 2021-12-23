https://ria.ru/20211223/krym-1765156898.html
Путин прокомментировал западные санкции против Крыма
Путин прокомментировал западные санкции против Крыма - РИА Новости, 23.12.2021
Путин прокомментировал западные санкции против Крыма
Вводившие санкции против Крыма страны Запада плевать хотели на интересы крымчан и демократию, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T15:33
2021-12-23T15:33
2021-12-23T15:46
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
в мире
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политика
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владимир путин
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вводившие санкции против Крыма страны Запада плевать хотели на интересы крымчан и демократию, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции."Это связано с санкциями, которые вводят наши западные партнеры против Крыма. Я уже говорил, странная ситуация складывается, если кто-то считает, что Крым оккупирован, значит, крымчане и Крым - жертвы агрессии. А если они присоединились к России, вернулись в Россию по собственной воле на референдуме, то это - проявление демократии. Что, кто-то борется с демократией? Ответа нет. Ответ только один - плевать они хотели на интересы крымчан, России и демократию, они решают свои геополитические вопросы", - ответил Путин на вопрос, что можно сделать с тем, что крупные операторы связи не могут прийти в Крым.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211223/krym-1765110616.html
https://ria.ru/20211221/ukraina-1764727118.html
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в мире, республика крым, политика, оон, севастополь, владимир путин, россия
15:33 23.12.2021 (обновлено: 15:46 23.12.2021)
Путин прокомментировал западные санкции против Крыма
Президент Путин о западных санкциях против Крыма: плевать они хотели на демократию