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Аксенов прокомментировал слова Путина о воссоединении Крыма с Россией
Аксенов прокомментировал слова Путина о воссоединении Крыма с Россией - РИА Новости, 23.12.2021
Аксенов прокомментировал слова Путина о воссоединении Крыма с Россией
Западные страны не замечают очевидный факт, что в 2014 году Россия не могла не взять под защиту крымчан и севастопольцев, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:14
2021-12-23T14:14
в мире
украина
владимир путин
сергей аксенов (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Западные страны не замечают очевидный факт, что в 2014 году Россия не могла не взять под защиту крымчан и севастопольцев, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что до госпереворота на Украине не приходило в голову, чтобы Крым воссоединился с Россией."Президент еще раз повторил, что Россия в 2014 году не могла не взять под защиту крымчан и севастопольцев. Это абсолютно очевидный факт, который упорно не желают замечать на Западе. Мы прекрасно помним, как накалялась обстановка на полуострове накануне и после государственного переворота в Киеве", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, крымчане помнят угрозы, которые звучали из Киева, постоянные провокации Украины, которые продолжаются по сей день, и попытки совершения террористических актов на полуострове."Все это снова и снова доказывает правильность выбора, который сделали народы Крыма. И мы благодарны нашему президенту за то, что он поддержал этот выбор и спас Крым от войны", - отметил глава республики.
https://ria.ru/20211221/ukraina-1764727118.html
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в мире, украина, владимир путин, сергей аксенов (политик), россия
14:14 23.12.2021
 
Аксенов прокомментировал слова Путина о воссоединении Крыма с Россией

Аксенов о словах Путина о воссоединении Крыма с Россией: Запад не замечает очевидный факт

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Западные страны не замечают очевидный факт, что в 2014 году Россия не могла не взять под защиту крымчан и севастопольцев, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что до госпереворота на Украине не приходило в голову, чтобы Крым воссоединился с Россией.
Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции выступает на первом рабочем заседании глав делегаций стран - участниц Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 14:34
США могут вооружить Украину и толкать экстремистов в Крым, заявил Путин
"Президент еще раз повторил, что Россия в 2014 году не могла не взять под защиту крымчан и севастопольцев. Это абсолютно очевидный факт, который упорно не желают замечать на Западе. Мы прекрасно помним, как накалялась обстановка на полуострове накануне и после государственного переворота в Киеве", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, крымчане помнят угрозы, которые звучали из Киева, постоянные провокации Украины, которые продолжаются по сей день, и попытки совершения террористических актов на полуострове.
"Все это снова и снова доказывает правильность выбора, который сделали народы Крыма. И мы благодарны нашему президенту за то, что он поддержал этот выбор и спас Крым от войны", - отметил глава республики.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 01:43
Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинского
 
В миреУкраинаВладимир ПутинСергей Аксенов (политик)Россия
 
 
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