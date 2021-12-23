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Аксенов прокомментировал слова Путина о воссоединении Крыма с Россией
Аксенов прокомментировал слова Путина о воссоединении Крыма с Россией - РИА Новости, 23.12.2021
Аксенов прокомментировал слова Путина о воссоединении Крыма с Россией
Западные страны не замечают очевидный факт, что в 2014 году Россия не могла не взять под защиту крымчан и севастопольцев, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:14
2021-12-23T14:14
2021-12-23T14:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Западные страны не замечают очевидный факт, что в 2014 году Россия не могла не взять под защиту крымчан и севастопольцев, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что до госпереворота на Украине не приходило в голову, чтобы Крым воссоединился с Россией."Президент еще раз повторил, что Россия в 2014 году не могла не взять под защиту крымчан и севастопольцев. Это абсолютно очевидный факт, который упорно не желают замечать на Западе. Мы прекрасно помним, как накалялась обстановка на полуострове накануне и после государственного переворота в Киеве", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, крымчане помнят угрозы, которые звучали из Киева, постоянные провокации Украины, которые продолжаются по сей день, и попытки совершения террористических актов на полуострове."Все это снова и снова доказывает правильность выбора, который сделали народы Крыма. И мы благодарны нашему президенту за то, что он поддержал этот выбор и спас Крым от войны", - отметил глава республики.
https://ria.ru/20211221/ukraina-1764727118.html
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в мире, украина, владимир путин, сергей аксенов (политик), россия
Аксенов прокомментировал слова Путина о воссоединении Крыма с Россией
Аксенов о словах Путина о воссоединении Крыма с Россией: Запад не замечает очевидный факт