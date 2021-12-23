https://ria.ru/20211223/krym-1765089538.html
Путин заявил об отсутствии планов присоединить Крым до переворота в Киеве
Путин заявил об отсутствии планов присоединить Крым до переворота в Киеве - РИА Новости, 23.12.2021
Путин заявил об отсутствии планов присоединить Крым до переворота в Киеве
Президент РФ Владимир Путин заявил, что до госпереворота на Украине не приходило в голову, чтобы Крым воссоединился с Россией. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:12
2021-12-23T13:12
2021-12-23T13:35
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
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владимир путин
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что до госпереворота на Украине не приходило в голову, чтобы Крым воссоединился с Россией."И никакие действия в отношении Крыма нам и в голову не приходили, но что произошло в 2014 году - госпереворот, кровавый - людей убивали и сжигали... Зачем? Ответа нет. Ну зачем (на Украине случился госпереворот - ред.)? Президент (Виктор) Янукович и так со всем согласился, он был готов уйти хоть завтра от власти, выборы - победа оппозиции была неминуема. Это все прекрасно понимали, ну зачем это сделали? После этого возник Крым, а как мы могли отказать Севастополю и Крыму - людям, которые там проживают, взять их под свою защиту и под крыло, невозможно! Просто нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе", - сказал он в четверг в ходе ежегодной пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211218/krym-1764340625.html
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украина, россия, в мире, севастополь, республика крым, владимир путин
13:12 23.12.2021 (обновлено: 13:35 23.12.2021)
Путин заявил об отсутствии планов присоединить Крым до переворота в Киеве
Президент Путин: до переворота на Украине не приходило в голову, чтобы Крым стал Россией