https://ria.ru/20211223/krym-1765089538.html

Путин заявил об отсутствии планов присоединить Крым до переворота в Киеве

Путин заявил об отсутствии планов присоединить Крым до переворота в Киеве - РИА Новости, 23.12.2021

Путин заявил об отсутствии планов присоединить Крым до переворота в Киеве

Президент РФ Владимир Путин заявил, что до госпереворота на Украине не приходило в голову, чтобы Крым воссоединился с Россией. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:12

2021-12-23T13:12

2021-12-23T13:35

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

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республика крым

владимир путин

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что до госпереворота на Украине не приходило в голову, чтобы Крым воссоединился с Россией."И никакие действия в отношении Крыма нам и в голову не приходили, но что произошло в 2014 году - госпереворот, кровавый - людей убивали и сжигали... Зачем? Ответа нет. Ну зачем (на Украине случился госпереворот - ред.)? Президент (Виктор) Янукович и так со всем согласился, он был готов уйти хоть завтра от власти, выборы - победа оппозиции была неминуема. Это все прекрасно понимали, ну зачем это сделали? После этого возник Крым, а как мы могли отказать Севастополю и Крыму - людям, которые там проживают, взять их под свою защиту и под крыло, невозможно! Просто нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе", - сказал он в четверг в ходе ежегодной пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211218/krym-1764340625.html

украина

россия

севастополь

республика крым

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украина, россия, в мире, севастополь, республика крым, владимир путин