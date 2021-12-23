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В ЛНР опровергли заявление Киева об открытых КПП в Донбассе
В ЛНР опровергли заявление Киева об открытых КПП в Донбассе - РИА Новости, 23.12.2021
В ЛНР опровергли заявление Киева об открытых КПП в Донбассе
Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь опровергла заявление пресс-секретаря делегации... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T18:35
2021-12-23T18:35
в мире
киев
оон
москва
борис грызлов
нато
обсе
наталья никонорова
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ЛУГАНСК, 23 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь опровергла заявление пресс-секретаря делегации Киева в контактной группе Алексея Арестовича о том, что все КПП в Донбассе открыты.В четверг Арестович заявил, что представители Украины не пойдут на условия ЛНР и ДНР в вопросе работы КПП в новогодние праздники, кроме того он уточнил, что с 20 ноября 2020 года пункты пропуска на подконтрольной Киеву территории открыты и "с тех пор не закрывались". Ранее в ЛНР обвинили Киев в блокировании вопроса упрощения процедуры пересечения КПП в период праздников. О том, что Киев отказался возобновить работу КПП на линии соприкосновения, сообщала и полномочный представитель ДНР на переговорах Наталья Никонорова, и постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов. Вопрос пропуска граждан через КПП у линии соприкосновения, а также единые санитарные требования для предотвращения возможного распространения COVID, обсуждали в среду на заседании контактной группы."Во-первых, украинские пункты пропуска "открыты" только на словах. В реальности они не могут начать обслуживать людей, пока Украина наконец не согласует технические параметры их работы. А если точнее, пока Украина не вернется к тому, что было уже ранее ею согласовано, так как договоренность о параметрах уже была достигнута, но потом Киев резко решил передумать", - заявила журналистам Ковшарь.Ковшарь подчеркнула, что в среду Киев не захотел обсуждать и реализовывать предложения республик по работе КПП."В целом же слова Арестовича являются еще одним подтверждением того, почему договориться ни по одному вопросу так и не удалось. Киев, лишь бы "не знать" Донбасс, готов продолжать обстрелы, экономическую и гуманитарную блокаду, а теперь еще и подвергать тысячи людей эпидемиологической опасности, в том числе и собственных граждан. Жаль только, что от этой политической шизофрении украинских властей страдают мирные люди", - добавила пресс-секретарь делегации ЛНР.По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе. В ноябре 2020 года у линии соприкосновения в Донбассе Киев заявил об открытии двух новых КПП: "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое". В ЛНР назвали одностороннее открытие пунктов пропуска провокацией. Фактически эти КПП остаются закрытыми. Данный вопрос обсуждается в ходе видеоконференций гуманитарной подгруппы и контактной группы по Донбассу.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20211223/strelby-1765156400.html
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в мире, киев, оон, москва, борис грызлов, нато, обсе, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр, россия
18:35 23.12.2021
 
В ЛНР опровергли заявление Киева об открытых КПП в Донбассе

Делегация ЛНР в контактной группе опровергла заявление Киева об открытых КПП в Донбассе

© РИА Новости / Дэн Леви / Перейти в фотобанкСитуация в Дебальцево
Ситуация в Дебальцево - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Дэн Леви
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ЛУГАНСК, 23 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь опровергла заявление пресс-секретаря делегации Киева в контактной группе Алексея Арестовича о том, что все КПП в Донбассе открыты.
В четверг Арестович заявил, что представители Украины не пойдут на условия ЛНР и ДНР в вопросе работы КПП в новогодние праздники, кроме того он уточнил, что с 20 ноября 2020 года пункты пропуска на подконтрольной Киеву территории открыты и "с тех пор не закрывались". Ранее в ЛНР обвинили Киев в блокировании вопроса упрощения процедуры пересечения КПП в период праздников. О том, что Киев отказался возобновить работу КПП на линии соприкосновения, сообщала и полномочный представитель ДНР на переговорах Наталья Никонорова, и постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов. Вопрос пропуска граждан через КПП у линии соприкосновения, а также единые санитарные требования для предотвращения возможного распространения COVID, обсуждали в среду на заседании контактной группы.
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"Во-первых, украинские пункты пропуска "открыты" только на словах. В реальности они не могут начать обслуживать людей, пока Украина наконец не согласует технические параметры их работы. А если точнее, пока Украина не вернется к тому, что было уже ранее ею согласовано, так как договоренность о параметрах уже была достигнута, но потом Киев резко решил передумать", - заявила журналистам Ковшарь.
Ковшарь подчеркнула, что в среду Киев не захотел обсуждать и реализовывать предложения республик по работе КПП.
"В целом же слова Арестовича являются еще одним подтверждением того, почему договориться ни по одному вопросу так и не удалось. Киев, лишь бы "не знать" Донбасс, готов продолжать обстрелы, экономическую и гуманитарную блокаду, а теперь еще и подвергать тысячи людей эпидемиологической опасности, в том числе и собственных граждан. Жаль только, что от этой политической шизофрении украинских властей страдают мирные люди", - добавила пресс-секретарь делегации ЛНР.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе. В ноябре 2020 года у линии соприкосновения в Донбассе Киев заявил об открытии двух новых КПП: "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое". В ЛНР назвали одностороннее открытие пунктов пропуска провокацией. Фактически эти КПП остаются закрытыми. Данный вопрос обсуждается в ходе видеоконференций гуманитарной подгруппы и контактной группы по Донбассу.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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