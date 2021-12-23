https://ria.ru/20211223/kovalchuk-1764929662.html

Анна Ковальчук рассказала о непростых отношениях с дочерью

Анна Ковальчук рассказала о непростых отношениях с дочерью - РИА Новости, 23.12.2021

Анна Ковальчук рассказала о непростых отношениях с дочерью

Анна Ковальчук рассказала о непростых отношениях с дочерью Златой. Во время кризиса актрисе казалось, что она "чужой человек". В тот момент ей помог совет... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T01:23

2021-12-23T01:23

2021-12-23T01:23

шоубиз

шоу-бизнес

анна ковальчук

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763530905_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_ffc003feb2cd0252d24888a1542a459c.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Анна Ковальчук рассказала о непростых отношениях с дочерью Златой. Во время кризиса актрисе казалось, что она "чужой человек". В тот момент ей помог совет воцерковленной двоюродной сестры.По словам актрисы на портале Wday, Злата "скрасила ей жизнь" своим приходом. Но при этом Анна призналась, что ей сложно было отпустить дочь жить отдельно.Актриса вспомнила себя в возрасте дочери и отметила, что это "небо и земля".Злата родилась в браке Ковальчук с Анатолием Ильченко. У актрисы также есть сын Добрыня от Олега Капустина.Ранее Ирина Салтыкова рассказала, что ее бывший муж не общается с их дочерью Алисой.

https://ria.ru/20211206/andreev-1762347768.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шоу-бизнес, анна ковальчук, знаменитости