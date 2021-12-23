Анна Ковальчук рассказала о непростых отношениях с дочерью
Анна Ковальчук рассказала о непростых отношениях с дочерью Златой
© Фото : пресс-службой телеканала "Россия 1" Кадр со съемок сериала "Тайны следствия"
© Фото : пресс-службой телеканала "Россия 1"
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Анна Ковальчук рассказала о непростых отношениях с дочерью Златой. Во время кризиса актрисе казалось, что она "чужой человек". В тот момент ей помог совет воцерковленной двоюродной сестры.
"Я ее спросила: "Ира, что мне делать? Она меня совсем не слышит. Мы не понимаем друг друга". Она ответила: "Ты ничего не сделаешь. Ты не научишь, ты не докажешь, не заставишь. Только посылать ребенку любовь, только молиться и благодарить ее". А у меня было за что поблагодарить Злату", – отметила Ковальчук.
По словам актрисы на портале Wday, Злата "скрасила ей жизнь" своим приходом. Но при этом Анна призналась, что ей сложно было отпустить дочь жить отдельно.
"Она давно собиралась это сделать и даже пробовала в 16 лет пожить одна. Я этого не понимала. Но приходя к ней, видела, что у нее очень чисто, еда приготовлена. Она такая самостоятельная", – добавила Ковальчук.
Актриса вспомнила себя в возрасте дочери и отметила, что это "небо и земля".
Злата родилась в браке Ковальчук с Анатолием Ильченко. У актрисы также есть сын Добрыня от Олега Капустина.
Ранее Ирина Салтыкова рассказала, что ее бывший муж не общается с их дочерью Алисой.