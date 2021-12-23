https://ria.ru/20211223/koronavirus-1765145648.html

Ученый предупредил о "чудовищной" волне коронавируса в США

Ученый предупредил о "чудовищной" волне коронавируса в США - РИА Новости, 23.12.2021

Ученый предупредил о "чудовищной" волне коронавируса в США

"Чудовищная" волна коронавируса начинается в США, число заболевших может превысить данные, зафиксированные в прошлых декабре и январе, заявил практикующий... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T15:31

2021-12-23T15:31

2021-12-23T18:11

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омикрон-штамм коронавируса

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ВАШИНГТОН, 23 дек – РИА Новости. "Чудовищная" волна коронавируса начинается в США, число заболевших может превысить данные, зафиксированные в прошлых декабре и январе, заявил практикующий кардиолог, профессор геномики и директор Института трансляционных исследований Скриппса Эрик Тополь.В среду в США зарегистрировали самое большое с января число заболевших коронавирусом - 243 619. Ранее американский президент Джо Байден заявил, что штамм коронавируса "омикрон" стал доминирующим в стране."Идет новая чудовищная волна заболеваний, которая превысит показатели декабря и января прошлого года. Мы зависим от нашей "иммунной стены" (вакцин и иммунитета от перенесенного коронавируса), чтобы защититься от удара "омикрона". Сегодня более двух тысяч смертей были вызваны "дельтой", - пишет Тополь в Twitter.Ранее учёный заявлял, что США отрицает опасность пандемии, думая, что они будут невосприимчивы к тому, что происходит в Европе. Тополь считает, что США слишком поздно переходят к реальным действиям против коронавируса. Учёный неоднократно призывал правительство США к продвижению вакцинации и ревакцинации, введению бустерной дозы вакцины и усилению ограничительных мер.Согласно информации университета Хопкинса, за все время в США коронавирусом заразились более 51 миллиона человек, скончались более 810 тысяч инфицированных.

https://ria.ru/20211222/koronavirus-1764974429.html

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в мире, сша, европа, джо байден, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса