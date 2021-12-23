https://ria.ru/20211223/koronavirus-1765065456.html
В Москве выявили 3062 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 3062 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 23.12.2021
В Москве выявили 3062 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (3062), Санкт-Петербурге (2198), Подмосковье (959), сообщили журналистам в... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T11:53
2021-12-23T11:53
2021-12-23T11:53
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757568430_0:0:3034:1707_1920x0_80_0_0_6a4e80393a625ec74e594aa1bf34bd30.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (3062), Санкт-Петербурге (2198), Подмосковье (959), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3062, 2. Санкт-Петербург - 2198, 3. Московская область - 959", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Туве - 20, Ненецком автономном округе - 8, Чукотском автономном округе - 5.
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757568430_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_456d05eb9e205e7c2574b7d39d34e4cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 3062 новых случая заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 3062 новых случая заражения коронавирусом