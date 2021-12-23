https://ria.ru/20211223/koronavirus-1765064911.html
В России выявили 25 667 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 25 667 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 23.12.2021
В России выявили 25 667 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зафиксировали 25 667 новых случаев COVID-19, накануне было 25 264, тем прироста сохранился на уровне 0,25%. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T11:51
2021-12-23T11:51
2021-12-23T12:35
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. За сутки в России зафиксировали 25 667 новых случаев COVID-19, накануне было 25 264, тем прироста сохранился на уровне 0,25%."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 25 667 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 971 (7,7%) без клинических проявлений", — отметили в оперштабе.Больше всего заболевших в Москве (3062), Санкт-Петербурге (2198) и Подмосковье (959). Наименьшее число положительных тестов на Чукотке — пять, в Ненецком автономном округе — восемь, и Республике Тыва — 20.Умерли 1002 человека (вчера — 1020), выписали из медучреждений более 41,6 тысячи пациентов.За все время эпидемии заразились 10 318 650 человека. Болезнь унесла жизни 301 271 россиянина, более девяти миллионов человек выздоровели.По информации Всемирной организации здравоохранения, число больных COVID-19 в мире превысило 275 миллионов, умерли 5,3 миллиона.Вакцина остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам властей, число заболевших среди вакцинированных не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 76,5 миллиона человек, полностью привились 70,8 миллиона.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:51 23.12.2021 (обновлено: 12:35 23.12.2021)
В России выявили 25 667 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 25 667 новых случаев заражения коронавирусом
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости.
За сутки в России
зафиксировали 25 667 новых случаев COVID-19, накануне было 25 264, тем прироста сохранился на уровне 0,25%.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 25 667 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 971 (7,7%) без клинических проявлений", — отметили в оперштабе.
Больше всего заболевших в Москве
(3062), Санкт-Петербурге
(2198) и Подмосковье
(959). Наименьшее число положительных тестов на Чукотке
— пять, в Ненецком автономном округе
— восемь, и Республике Тыва
— 20.
Умерли 1002 человека (вчера — 1020), выписали из медучреждений более 41,6 тысячи пациентов.
За все время эпидемии заразились 10 318 650 человека. Болезнь унесла жизни 301 271 россиянина, более девяти миллионов человек выздоровели.
По информации Всемирной организации здравоохранения, число больных COVID-19 в мире превысило 275 миллионов, умерли 5,3 миллиона.
Вакцина остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам властей, число заболевших среди вакцинированных не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 76,5 миллиона человек, полностью привились 70,8 миллиона.