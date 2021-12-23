https://ria.ru/20211223/konflikt-1765046997.html
Мужчина поссорился с охранниками бара и решил его сжечь. Видео
Мужчина, пытавшийся сжечь посетителей бара в Москве, попал на видео - РИА Новости, 23.12.2021
Мужчина поссорился с охранниками бара и решил его сжечь. Видео
Камеры наблюдения засняли инцидент у бара на северо-востоке Москвы, закончившийся поджогом. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T10:15
2021-12-23T10:15
2021-12-23T11:26
происшествия
москва
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Камеры наблюдения засняли инцидент у бара на северо-востоке Москвы, закончившийся поджогом.На кадрах видно, как мужчина подходит к стоящим у входа людям и начинает обливать их бензином, после чего один из очевидцев набрасывается на него в попытке остановить.Во время потасовки подозреваемому все же удалось совершить поджог, но загорелся только он сам. На допросе задержанный заявил, что причиной стал конфликт с охранниками бара.По информации МВД, инцидент произошел в районе Южное Медведково, в проезде Дежнева. Злоумышленник — 48-летний приезжий.Никто из посетителей заведения не пострадал. Возбуждено дело о хулиганстве, подозреваемого арестовали.
https://ria.ru/20211027/proisshestviya-1756451015.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, москва
10:15 23.12.2021 (обновлено: 11:26 23.12.2021)
Мужчина, пытавшийся сжечь посетителей бара в Москве, попал на видео
Опубликовано видео конфликта с посетителем бара в Москве, пытавшимся поджечь людей у входа
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости.
Камеры наблюдения засняли инцидент у бара на северо-востоке Москвы
, закончившийся поджогом.
На кадрах видно, как мужчина подходит к стоящим у входа людям и начинает обливать их бензином, после чего один из очевидцев набрасывается на него в попытке остановить.
Во время потасовки подозреваемому все же удалось совершить поджог, но загорелся только он сам. На допросе задержанный заявил, что причиной стал конфликт с охранниками бара.
По информации МВД, инцидент произошел в районе Южное Медведково, в проезде Дежнева. Злоумышленник — 48-летний приезжий.
Никто из посетителей заведения не пострадал. Возбуждено дело о хулиганстве, подозреваемого арестовали.