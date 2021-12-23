https://ria.ru/20211223/konflikt-1765046997.html

Мужчина поссорился с охранниками бара и решил его сжечь. Видео

Мужчина, пытавшийся сжечь посетителей бара в Москве, попал на видео - РИА Новости, 23.12.2021

Мужчина поссорился с охранниками бара и решил его сжечь. Видео

Камеры наблюдения засняли инцидент у бара на северо-востоке Москвы, закончившийся поджогом. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T10:15

2021-12-23T10:15

2021-12-23T11:26

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Камеры наблюдения засняли инцидент у бара на северо-востоке Москвы, закончившийся поджогом.На кадрах видно, как мужчина подходит к стоящим у входа людям и начинает обливать их бензином, после чего один из очевидцев набрасывается на него в попытке остановить.Во время потасовки подозреваемому все же удалось совершить поджог, но загорелся только он сам. На допросе задержанный заявил, что причиной стал конфликт с охранниками бара.По информации МВД, инцидент произошел в районе Южное Медведково, в проезде Дежнева. Злоумышленник — 48-летний приезжий.Никто из посетителей заведения не пострадал. Возбуждено дело о хулиганстве, подозреваемого арестовали.

https://ria.ru/20211027/proisshestviya-1756451015.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва