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Мужчина поссорился с охранниками бара и решил его сжечь. Видео
Мужчина, пытавшийся сжечь посетителей бара в Москве, попал на видео - РИА Новости, 23.12.2021
Мужчина поссорился с охранниками бара и решил его сжечь. Видео
Камеры наблюдения засняли инцидент у бара на северо-востоке Москвы, закончившийся поджогом. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T10:15
2021-12-23T11:26
происшествия
москва
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Камеры наблюдения засняли инцидент у бара на северо-востоке Москвы, закончившийся поджогом.На кадрах видно, как мужчина подходит к стоящим у входа людям и начинает обливать их бензином, после чего один из очевидцев набрасывается на него в попытке остановить.Во время потасовки подозреваемому все же удалось совершить поджог, но загорелся только он сам. На допросе задержанный заявил, что причиной стал конфликт с охранниками бара.По информации МВД, инцидент произошел в районе Южное Медведково, в проезде Дежнева. Злоумышленник — 48-летний приезжий.Никто из посетителей заведения не пострадал. Возбуждено дело о хулиганстве, подозреваемого арестовали.
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происшествия, москва
10:15 23.12.2021 (обновлено: 11:26 23.12.2021)
 
Мужчина, пытавшийся сжечь посетителей бара в Москве, попал на видео

Опубликовано видео конфликта с посетителем бара в Москве, пытавшимся поджечь людей у входа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Камеры наблюдения засняли инцидент у бара на северо-востоке Москвы, закончившийся поджогом.
На кадрах видно, как мужчина подходит к стоящим у входа людям и начинает обливать их бензином, после чего один из очевидцев набрасывается на него в попытке остановить.
Во время потасовки подозреваемому все же удалось совершить поджог, но загорелся только он сам. На допросе задержанный заявил, что причиной стал конфликт с охранниками бара.
По информации МВД, инцидент произошел в районе Южное Медведково, в проезде Дежнева. Злоумышленник — 48-летний приезжий.
Никто из посетителей заведения не пострадал. Возбуждено дело о хулиганстве, подозреваемого арестовали.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
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