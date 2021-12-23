https://ria.ru/20211223/kitay-1765158625.html

США не смогут сдержать развитие Китая, заявил Путин

США не смогут сдержать развитие Китая, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021

США не смогут сдержать развитие Китая, заявил Путин

США не смогут сдержать развитие Китая, они должны это осознать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T15:40

2021-12-23T15:40

2021-12-23T15:54

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

в мире

сша

китай

владимир путин

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. США не смогут сдержать развитие Китая, они должны это осознать, заявил президент России Владимир Путин."Это попытка сдерживать. Но это ошибочная политика. Так же, как ошибкой является попытка использовать в данном случае спорт для решения каких-то сиюминутных политических вопросов. Им не сдержать развитие Китая, они должны осознать это, в конце концов. Не сдержать", - сказал Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции."Сегодня по паритету покупательной способности экономика Китая больше, чем американская, пройдет 35-й год, 50-й, и Китай неизбежно станет первой экономикой мира и по всем другим показателям. Но надо понимать это. Может, они понимая это, и действуют таким образом. Это ошибка", - добавил президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211223/kitay-1765159507.html

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сша

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в мире, сша, китай, владимир путин