https://ria.ru/20211223/kitay-1765158625.html
США не смогут сдержать развитие Китая, заявил Путин
США не смогут сдержать развитие Китая, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021
США не смогут сдержать развитие Китая, заявил Путин
США не смогут сдержать развитие Китая, они должны это осознать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T15:40
2021-12-23T15:40
2021-12-23T15:54
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
в мире
сша
китай
владимир путин
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. США не смогут сдержать развитие Китая, они должны это осознать, заявил президент России Владимир Путин."Это попытка сдерживать. Но это ошибочная политика. Так же, как ошибкой является попытка использовать в данном случае спорт для решения каких-то сиюминутных политических вопросов. Им не сдержать развитие Китая, они должны осознать это, в конце концов. Не сдержать", - сказал Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции."Сегодня по паритету покупательной способности экономика Китая больше, чем американская, пройдет 35-й год, 50-й, и Китай неизбежно станет первой экономикой мира и по всем другим показателям. Но надо понимать это. Может, они понимая это, и действуют таким образом. Это ошибка", - добавил президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211223/kitay-1765159507.html
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в мире, сша, китай, владимир путин
15:40 23.12.2021 (обновлено: 15:54 23.12.2021)
США не смогут сдержать развитие Китая, заявил Путин
Президент Путин призвал США осознать, что они не смогут сдержать развитие Китая