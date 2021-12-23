Китай направит на Соломоновы острова группу полицейских консультантов
Пекин по запросу Хониары направит на Соломоновы острова группу полицейских консультантов
© Flickr / Jenny ScottСоломоновы острова
© Flickr / Jenny Scott
ПЕКИН, 23 дек – РИА Новости. Пекин по запросу Хониары направит на Соломоновы острова группу полицейских консультантов и партию материальных средств, предназначенных для использования полицейскими при массовых беспорядках, сообщил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"В конце ноября в столице Соломоновых Островов вспыхнули серьезные антиправительственные беспорядки, Китай решительно поддержал усилия правительства Соломоновых Островов по обеспечению стабильности внутри страны, непоколебимо защищал отношения Китая и Соломоновых Островов, а также законные права и интересы находящихся на Соломоновых Островах китайских граждан, а также резко осудил все противоправные акты насилия", - заявил дипломат.
Он сообщил, что по запросу правительства Соломоновых Островов Китай экстренно предоставит партию материальных средств, предназначенных для использования полицией для сдерживания массовых беспорядков, а также отправит временную группу полицейских консультантов.
"Китайские товары и соответствующий персонал прибудут на Соломоновы острова в ближайшее время и сыграют конструктивную роль в повышении уровня возможностей полиции Соломоновых островов", - добавил он.
В конце ноября в столице Соломоновых островов Хониаре произошли погромы во время протестов с требованием отставки премьер-министра Манассе Согаваре. Для восстановления порядка вводился комендантский час по ночам, а из Австралии, Новой Зеландии, Фиджи и Папуа-Новой Гвинеи прибыл ограниченный контингент войск и полиции численностью около 200 человек.
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