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Китай направит на Соломоновы острова группу полицейских консультантов
Китай направит на Соломоновы острова группу полицейских консультантов - РИА Новости, 23.12.2021
Китай направит на Соломоновы острова группу полицейских консультантов
Пекин по запросу Хониары направит на Соломоновы острова группу полицейских консультантов и партию материальных средств, предназначенных для использования... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T11:57
2021-12-23T11:57
в мире
китай
соломоновы острова
новая зеландия
мид кнр
чжао лицзянь
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ПЕКИН, 23 дек – РИА Новости. Пекин по запросу Хониары направит на Соломоновы острова группу полицейских консультантов и партию материальных средств, предназначенных для использования полицейскими при массовых беспорядках, сообщил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."В конце ноября в столице Соломоновых Островов вспыхнули серьезные антиправительственные беспорядки, Китай решительно поддержал усилия правительства Соломоновых Островов по обеспечению стабильности внутри страны, непоколебимо защищал отношения Китая и Соломоновых Островов, а также законные права и интересы находящихся на Соломоновых Островах китайских граждан, а также резко осудил все противоправные акты насилия", - заявил дипломат.Он сообщил, что по запросу правительства Соломоновых Островов Китай экстренно предоставит партию материальных средств, предназначенных для использования полицией для сдерживания массовых беспорядков, а также отправит временную группу полицейских консультантов."Китайские товары и соответствующий персонал прибудут на Соломоновы острова в ближайшее время и сыграют конструктивную роль в повышении уровня возможностей полиции Соломоновых островов", - добавил он.В конце ноября в столице Соломоновых островов Хониаре произошли погромы во время протестов с требованием отставки премьер-министра Манассе Согаваре. Для восстановления порядка вводился комендантский час по ночам, а из Австралии, Новой Зеландии, Фиджи и Папуа-Новой Гвинеи прибыл ограниченный контингент войск и полиции численностью около 200 человек.
https://ria.ru/20211129/rabota-1761200818.html
https://ria.ru/20211118/dipotnosheniya-1759707462.html
китай
соломоновы острова
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в мире, китай, соломоновы острова, новая зеландия, мид кнр, чжао лицзянь
11:57 23.12.2021
 
Китай направит на Соломоновы острова группу полицейских консультантов

Пекин по запросу Хониары направит на Соломоновы острова группу полицейских консультантов

© Flickr / Jenny ScottСоломоновы острова
Соломоновы острова - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© Flickr / Jenny Scott
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ПЕКИН, 23 дек – РИА Новости. Пекин по запросу Хониары направит на Соломоновы острова группу полицейских консультантов и партию материальных средств, предназначенных для использования полицейскими при массовых беспорядках, сообщил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"В конце ноября в столице Соломоновых Островов вспыхнули серьезные антиправительственные беспорядки, Китай решительно поддержал усилия правительства Соломоновых Островов по обеспечению стабильности внутри страны, непоколебимо защищал отношения Китая и Соломоновых Островов, а также законные права и интересы находящихся на Соломоновых Островах китайских граждан, а также резко осудил все противоправные акты насилия", - заявил дипломат.
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Он сообщил, что по запросу правительства Соломоновых Островов Китай экстренно предоставит партию материальных средств, предназначенных для использования полицией для сдерживания массовых беспорядков, а также отправит временную группу полицейских консультантов.
"Китайские товары и соответствующий персонал прибудут на Соломоновы острова в ближайшее время и сыграют конструктивную роль в повышении уровня возможностей полиции Соломоновых островов", - добавил он.
В конце ноября в столице Соломоновых островов Хониаре произошли погромы во время протестов с требованием отставки премьер-министра Манассе Согаваре. Для восстановления порядка вводился комендантский час по ночам, а из Австралии, Новой Зеландии, Фиджи и Папуа-Новой Гвинеи прибыл ограниченный контингент войск и полиции численностью около 200 человек.
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В миреКитайСоломоновы островаНовая ЗеландияМИД КНРЧжао Лицзянь
 
 
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