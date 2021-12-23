https://ria.ru/20211223/khristiane-1765185037.html
В Израиле подсчитали число христиан
В Израиле подсчитали число христиан - РИА Новости, 23.12.2021
В Израиле подсчитали число христиан
Около 182 тысяч христиан проживают в Израиле, что составляет 1,9% всего населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического бюро Израиля,... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T17:05
2021-12-23T17:05
2021-12-23T17:31
религия
израиль
иерусалим
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 дек - РИА Новости. Около 182 тысяч христиан проживают в Израиле, что составляет 1,9% всего населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического бюро Израиля, опубликованные в преддверии празднования Рождества.Как следует из обнародованных данных, 76,7% израильских христиан – арабы, остальные в основном это члены семей евреев, прибывших в Израиль в рамках "Закона о возвращении".Большинство христиан живут на севере Израиля. Самым большим "христианским" городом остается Назарет, где живут 21,4 тысячи христиан, на втором месте - Хайфа, на третьем - Иерусалим.Темпы роста христианского населения Израиля составляют 1,4% в год - меньше, чем в других общинах страны.Христиане Израиля в целом характеризуются относительно высоким уровнем благосостояния - об этом свидетельствуют в том числе данные министерства социального обеспечения, согласно которым доля представителей общины, нуждающихся в социальной поддержке, существенно ниже, чем среди еврейского или арабского мусульманского населения. Исследования показали, что 84% израильских христиан довольны жизнью, 68% работающих христиан довольны своим заработком.
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израиль, иерусалим, хайфа
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 дек - РИА Новости.
Около 182 тысяч христиан проживают в Израиле
, что составляет 1,9% всего населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического бюро Израиля, опубликованные в преддверии празднования Рождества.
Как следует из обнародованных данных, 76,7% израильских христиан – арабы, остальные в основном это члены семей евреев, прибывших в Израиль в рамках "Закона о возвращении".
Большинство христиан живут на севере Израиля. Самым большим "христианским" городом остается Назарет, где живут 21,4 тысячи христиан, на втором месте - Хайфа
, на третьем - Иерусалим
.
Темпы роста христианского населения Израиля составляют 1,4% в год - меньше, чем в других общинах страны.
Христиане Израиля в целом характеризуются относительно высоким уровнем благосостояния - об этом свидетельствуют в том числе данные министерства социального обеспечения, согласно которым доля представителей общины, нуждающихся в социальной поддержке, существенно ниже, чем среди еврейского или арабского мусульманского населения. Исследования показали, что 84% израильских христиан довольны жизнью, 68% работающих христиан довольны своим заработком.