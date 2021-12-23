https://ria.ru/20211223/khristiane-1765185037.html

В Израиле подсчитали число христиан

В Израиле подсчитали число христиан - РИА Новости, 23.12.2021

В Израиле подсчитали число христиан

Около 182 тысяч христиан проживают в Израиле, что составляет 1,9% всего населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического бюро Израиля,... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T17:05

2021-12-23T17:05

2021-12-23T17:31

религия

израиль

иерусалим

хайфа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765191044_0:0:3273:1841_1920x0_80_0_0_e9307fb219c48af493078f122ec6e0f8.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 дек - РИА Новости. Около 182 тысяч христиан проживают в Израиле, что составляет 1,9% всего населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического бюро Израиля, опубликованные в преддверии празднования Рождества.Как следует из обнародованных данных, 76,7% израильских христиан – арабы, остальные в основном это члены семей евреев, прибывших в Израиль в рамках "Закона о возвращении".Большинство христиан живут на севере Израиля. Самым большим "христианским" городом остается Назарет, где живут 21,4 тысячи христиан, на втором месте - Хайфа, на третьем - Иерусалим.Темпы роста христианского населения Израиля составляют 1,4% в год - меньше, чем в других общинах страны.Христиане Израиля в целом характеризуются относительно высоким уровнем благосостояния - об этом свидетельствуют в том числе данные министерства социального обеспечения, согласно которым доля представителей общины, нуждающихся в социальной поддержке, существенно ниже, чем среди еврейского или арабского мусульманского населения. Исследования показали, что 84% израильских христиан довольны жизнью, 68% работающих христиан довольны своим заработком.

https://ria.ru/20211223/napadeniya-1765056479.html

израиль

иерусалим

хайфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, иерусалим, хайфа