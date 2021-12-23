https://ria.ru/20211223/khorvatiya-1765077192.html
Хорватия привлекает туристов вакцинными турами
Хорватия привлекает туристов вакцинными турами - РИА Новости, 23.12.2021
Хорватия привлекает туристов вакцинными турами
Количество рейсов в Хорватию растет благодаря увеличению интереса к вакцинным турам, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T19:01
2021-12-23T19:01
2021-12-23T19:01
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Количество рейсов в Хорватию растет благодаря увеличению интереса к вакцинным турам, сообщает АТОР.Впервые этой зимой из Москвы в Загреб будут летать сразу четыре российские авиакомпании — "Аэрофлот", Nordwind, S7 и "Уральские авиалинии". Стоимость билетов на новогодние каникулы начинается от 20 тысяч рублей в одну сторону. Вне праздничных дат минимальная цена — от 6,5 тысячи рублей.Это направление популярно у двух категорий туристов: путешествующих транзитом в Европу и тех, кто едет в Хорватию ради вакцинации от COVID-19 зарубежными препаратами, рассказали эксперты. Они отмечают значительный рост спроса на прививочные туры.Примечательно, что бронируют не только длительные поездки, но и путешествия на пару ночей. Такие путевки стоят сейчас от 450 евро.Россияне в Хорватии могут бесплатно пройти полный курс иммунизации зарубежными вакцинами, а также сделать бустерный укол, будучи привитыми отечественными препаратами. В этом случае они получат соответствующий сертификат с QR-кодом на английском языке.
https://ria.ru/20211001/vaktsinatsiya-1752467158.html
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хорватия, загреб, европа, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, коронавирус covid-19
Хорватия привлекает туристов вакцинными турами
В Хорватию туристы из РФ едут, чтобы привиться одобренными ВОЗ вакцинами
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости.
Количество рейсов в Хорватию растет благодаря увеличению интереса к вакцинным турам, сообщает
АТОР.
Впервые этой зимой из Москвы в Загреб будут летать сразу четыре российские авиакомпании — "Аэрофлот", Nordwind, S7 и "Уральские авиалинии". Стоимость билетов на новогодние каникулы начинается от 20 тысяч рублей в одну сторону. Вне праздничных дат минимальная цена — от 6,5 тысячи рублей.
Это направление популярно у двух категорий туристов: путешествующих транзитом в Европу и тех, кто едет в Хорватию ради вакцинации от COVID-19 зарубежными препаратами, рассказали эксперты. Они отмечают значительный рост спроса на прививочные туры.
Примечательно, что бронируют не только длительные поездки, но и путешествия на пару ночей. Такие путевки стоят сейчас от 450 евро.
Россияне в Хорватии могут бесплатно пройти полный курс иммунизации зарубежными вакцинами, а также сделать бустерный укол, будучи привитыми отечественными препаратами. В этом случае они получат соответствующий сертификат с QR-кодом на английском языке.