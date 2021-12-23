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В Индонезии сообщили об отказе от закупки истребителей Су-35 у России
В Индонезии сообщили об отказе от закупки истребителей Су-35 у России - РИА Новости, 23.12.2021
В Индонезии сообщили об отказе от закупки истребителей Су-35 у России
Индонезия вынуждена отказаться от закупки у России многоцелевых истребителей Су-35 по бюджетным соображениям, заявил журналистам начальник главного штаба ВВС... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T17:05
2021-12-23T23:53
в мире
индонезия
джакарта
сша
су-35
f-15se
rafale
россия
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БАНГКОК, 23 дек — РИА Новости. Индонезия вынуждена отказаться от закупки у России многоцелевых истребителей Су-35 по бюджетным соображениям, заявил журналистам начальник главного штаба ВВС страны главный маршал авиации Фаджар Прасетио."Что касается (самолетов) "Сухой-35", с тяжелым сердцем нам приходится отказаться от этих планов", — сказал он. Его слова приводит индонезийский новостной портал Kompas.Правительство рассматривает приобретение вместо них французских истребителей Rafale и американских Boeing F-15 EX."С самого начала говорилось, что в увеличении наших возможностей в воздухе мы опираемся на бюджет. Если те люди, которые отвечают за закупки (с точки зрения бюджета) не очень настроены (на Су-35), значит, мы не можем продолжать обсуждение, и все с большой долей вероятности поменяется на Rafale", — добавил начальник главного штаба ВВС Индонезии.По его словам, многие страны думают о закупке французских истребителей, которые приобрели популярность в последнее время, при наличии "сильного" финансового пакета для сделки по их приобретению.Портал Kompas напоминает, что информация о вероятных планах ВВС Индонезии на приобретение 35 самолетов Rafale и 15 самолетов F-15 EX появилась впервые в прошлом году.В то же время представители России заявляли, что готовы поставить Индонезии многоцелевые истребители Су-35 поколения 4++, несмотря на давление со стороны некоторых государств. Как сообщила тогда официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Валерия Решетникова, проект поставки Джакарте 11 самолетов с самого начала привлекал пристальное внимание мирового сообщества. По ее словам, Джакарте "настоятельно рекомендовали" отказаться от проекта.В прошлом году агентство Bloomberg News писало, что США "настоятельно рекомендовали" Индонезии прекратить сделки по приобретению российских боевых самолетов и военных кораблей китайского производства. Это происходило в рамках глобальных усилий Вашингтона, направленных на "противодействие подрыва главными противниками США американского военного превосходства". Тогда же неназванный источник в Министерстве обороны Индонезии сообщил изданию, что страна намерена отказаться от планов приобретения Су-35 у России, напоминает Kompas.
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в мире, индонезия, джакарта, сша, су-35, f-15se, rafale, россия
17:05 23.12.2021 (обновлено: 23:53 23.12.2021)
 
В Индонезии сообщили об отказе от закупки истребителей Су-35 у России

ВВС Индонезии отказались от закупки российских истребителей Су-35 из-за нехватки бюджета

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИстребитель Су-35С
Истребитель Су-35С - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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БАНГКОК, 23 дек — РИА Новости. Индонезия вынуждена отказаться от закупки у России многоцелевых истребителей Су-35 по бюджетным соображениям, заявил журналистам начальник главного штаба ВВС страны главный маршал авиации Фаджар Прасетио.
"Что касается (самолетов) "Сухой-35", с тяжелым сердцем нам приходится отказаться от этих планов", — сказал он. Его слова приводит индонезийский новостной портал Kompas.
Правительство рассматривает приобретение вместо них французских истребителей Rafale и американских Boeing F-15 EX.
"С самого начала говорилось, что в увеличении наших возможностей в воздухе мы опираемся на бюджет. Если те люди, которые отвечают за закупки (с точки зрения бюджета) не очень настроены (на Су-35), значит, мы не можем продолжать обсуждение, и все с большой долей вероятности поменяется на Rafale", — добавил начальник главного штаба ВВС Индонезии.
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По его словам, многие страны думают о закупке французских истребителей, которые приобрели популярность в последнее время, при наличии "сильного" финансового пакета для сделки по их приобретению.
Портал Kompas напоминает, что информация о вероятных планах ВВС Индонезии на приобретение 35 самолетов Rafale и 15 самолетов F-15 EX появилась впервые в прошлом году.
В то же время представители России заявляли, что готовы поставить Индонезии многоцелевые истребители Су-35 поколения 4++, несмотря на давление со стороны некоторых государств. Как сообщила тогда официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Валерия Решетникова, проект поставки Джакарте 11 самолетов с самого начала привлекал пристальное внимание мирового сообщества. По ее словам, Джакарте "настоятельно рекомендовали" отказаться от проекта.
В прошлом году агентство Bloomberg News писало, что США "настоятельно рекомендовали" Индонезии прекратить сделки по приобретению российских боевых самолетов и военных кораблей китайского производства. Это происходило в рамках глобальных усилий Вашингтона, направленных на "противодействие подрыва главными противниками США американского военного превосходства". Тогда же неназванный источник в Министерстве обороны Индонезии сообщил изданию, что страна намерена отказаться от планов приобретения Су-35 у России, напоминает Kompas.
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В миреИндонезияДжакартаСШАСу-35F-15SERafaleРоссия
 
 
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