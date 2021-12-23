https://ria.ru/20211223/investitsii-1765071418.html
Путин рассказал об ожидаемом росте инвестиций
Путин рассказал об ожидаемом росте инвестиций - РИА Новости, 23.12.2021
Путин рассказал об ожидаемом росте инвестиций
Российская экономика по итогам текущего года увеличится на 4,5%, а рост инвестиций в основной капитал может достигнуть 6%, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:21
2021-12-23T12:21
2021-12-23T12:31
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российская экономика по итогам текущего года увеличится на 4,5%, а рост инвестиций в основной капитал может достигнуть 6%, заявил президент России Владимир Путин."Рост ВВП 4,5% ожидается в этом году, сейчас он 4,6% на октябрь включительно. Промышленное производство растет темпами 5%, переработка - 5,2%. ...Инвестиции в основной капитал - 7,6% на ноябрь, в целом по году ожидается 6%, был спад в прошлом году 1,4%", - поделился президент ожиданиями по макроэкономике на ежегодной пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211223/byudzhet-1765075369.html
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экономика, россия, владимир путин
12:21 23.12.2021 (обновлено: 12:31 23.12.2021)
Путин рассказал об ожидаемом росте инвестиций
Президент Путин заявил, что рост инвестиций ожидается на уровне шести процентов