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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211223/investitsii-1765071418.html
Путин рассказал об ожидаемом росте инвестиций
Путин рассказал об ожидаемом росте инвестиций - РИА Новости, 23.12.2021
Путин рассказал об ожидаемом росте инвестиций
Российская экономика по итогам текущего года увеличится на 4,5%, а рост инвестиций в основной капитал может достигнуть 6%, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:21
2021-12-23T12:31
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российская экономика по итогам текущего года увеличится на 4,5%, а рост инвестиций в основной капитал может достигнуть 6%, заявил президент России Владимир Путин."Рост ВВП 4,5% ожидается в этом году, сейчас он 4,6% на октябрь включительно. Промышленное производство растет темпами 5%, переработка - 5,2%. ...Инвестиции в основной капитал - 7,6% на ноябрь, в целом по году ожидается 6%, был спад в прошлом году 1,4%", - поделился президент ожиданиями по макроэкономике на ежегодной пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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экономика, россия, владимир путин
12:21 23.12.2021 (обновлено: 12:31 23.12.2021)
 
Путин рассказал об ожидаемом росте инвестиций

Президент Путин заявил, что рост инвестиций ожидается на уровне шести процентов

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПеред началом большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале "Манеж"
Перед началом большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российская экономика по итогам текущего года увеличится на 4,5%, а рост инвестиций в основной капитал может достигнуть 6%, заявил президент России Владимир Путин.
"Рост ВВП 4,5% ожидается в этом году, сейчас он 4,6% на октябрь включительно. Промышленное производство растет темпами 5%, переработка - 5,2%. ...Инвестиции в основной капитал - 7,6% на ноябрь, в целом по году ожидается 6%, был спад в прошлом году 1,4%", - поделился президент ожиданиями по макроэкономике на ежегодной пресс-конференции.
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