https://ria.ru/20211223/internet-1765115322.html

Путин призвал поддерживать "Почту России" в сфере подключения интернета

Путин призвал поддерживать "Почту России" в сфере подключения интернета - РИА Новости, 23.12.2021

Путин призвал поддерживать "Почту России" в сфере подключения интернета

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно поддерживать "Почту России" в части подключения интернета, чтобы люди могли пользоваться возможностями сети... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T14:26

2021-12-23T14:26

2021-12-23T14:26

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно поддерживать "Почту России" в части подключения интернета, чтобы люди могли пользоваться возможностями сети особенно в селах."Мы стремимся к тому, чтобы внедрить широкополосный интернет по всей стране, есть соответствующие планы у нас на это, деньги выделяем. И сейчас в школах должны закончить эту работу, в сельскую местность должны выйти с этим, 24 миллиарда, по-моему, предусмотрено на эту работу. "Почта России" должна к этому подключиться, и у нас при всех спорах, надо ли поддерживать коммерческую структуру, такую как "Почта России", я считаю, что надо, для того чтобы и там люди могли пользоваться, особенно на селе, этими возможностями", - сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос, как он относится к возможности взаимодействия с молодежью через соцсети.Ранее Путин поручил кабмину ускорить решение вопросов с ликвидацией цифрового неравенства регионов.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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общество, технологии, владимир путин, почта россии, россия