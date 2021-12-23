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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211223/internet-1765115322.html
Путин призвал поддерживать "Почту России" в сфере подключения интернета
Путин призвал поддерживать "Почту России" в сфере подключения интернета - РИА Новости, 23.12.2021
Путин призвал поддерживать "Почту России" в сфере подключения интернета
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно поддерживать "Почту России" в части подключения интернета, чтобы люди могли пользоваться возможностями сети... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:26
2021-12-23T14:26
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
общество
технологии
владимир путин
почта россии
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно поддерживать "Почту России" в части подключения интернета, чтобы люди могли пользоваться возможностями сети особенно в селах."Мы стремимся к тому, чтобы внедрить широкополосный интернет по всей стране, есть соответствующие планы у нас на это, деньги выделяем. И сейчас в школах должны закончить эту работу, в сельскую местность должны выйти с этим, 24 миллиарда, по-моему, предусмотрено на эту работу. "Почта России" должна к этому подключиться, и у нас при всех спорах, надо ли поддерживать коммерческую структуру, такую как "Почта России", я считаю, что надо, для того чтобы и там люди могли пользоваться, особенно на селе, этими возможностями", - сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос, как он относится к возможности взаимодействия с молодежью через соцсети.Ранее Путин поручил кабмину ускорить решение вопросов с ликвидацией цифрового неравенства регионов.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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общество, технологии, владимир путин, почта россии, россия
14:26 23.12.2021
 
Путин призвал поддерживать "Почту России" в сфере подключения интернета

Президент Путин призвал поддерживать "Почту России" по подключению интернета

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЦентральный офис ФГУП "Почта России" на Варшавском шоссе в Москве.
Центральный офис ФГУП Почта России на Варшавском шоссе в Москве. - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно поддерживать "Почту России" в части подключения интернета, чтобы люди могли пользоваться возможностями сети особенно в селах.
"Мы стремимся к тому, чтобы внедрить широкополосный интернет по всей стране, есть соответствующие планы у нас на это, деньги выделяем. И сейчас в школах должны закончить эту работу, в сельскую местность должны выйти с этим, 24 миллиарда, по-моему, предусмотрено на эту работу. "Почта России" должна к этому подключиться, и у нас при всех спорах, надо ли поддерживать коммерческую структуру, такую как "Почта России", я считаю, что надо, для того чтобы и там люди могли пользоваться, особенно на селе, этими возможностями", - сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос, как он относится к возможности взаимодействия с молодежью через соцсети.
Ранее Путин поручил кабмину ускорить решение вопросов с ликвидацией цифрового неравенства регионов.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021ОбществоТехнологииВладимир ПутинПочта РоссииРоссия
 
 
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