https://ria.ru/20211223/internet-1765096578.html
Путин заявил, что интернет не должен подменять настоящую жизнь
Путин заявил, что интернет не должен подменять настоящую жизнь - РИА Новости, 23.12.2021
Путин заявил, что интернет не должен подменять настоящую жизнь
Президент РФ Владимир Путин, говоря о детях и интернете, заявил, что сеть не должна подменять настоящую жизнь, а дополнять ее. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:32
2021-12-23T13:32
2021-12-23T14:02
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
общество
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/25/1509812529_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_f4670146ca9d5797880c2333ec3fa575.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о детях и интернете, заявил, что сеть не должна подменять настоящую жизнь, а дополнять ее."Вопрос в том, чтобы создавался такой контент, который шел бы на пользу. Вопрос в том, чтобы молодые люди не заболевали этим интернетом, чтобы не подменяли реальную жизнь только сидением в сети с утра до ночи, чтобы движение было какое-то, чтобы жизнь была полноценной, чтобы спортом занимались и музеи посещали, и в театрах бывали... Сети – они должны дополнять реальную жизнь, а не вести к тому, чтобы люди уходили в виртуальную жизнь и жили только виртуальной жизнью. Это тогда приведет к деградации", - сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211223/putin-1765095357.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/25/1509812529_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_f8c3dc73e1f1b5b02450d211d671130b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия
13:32 23.12.2021 (обновлено: 14:02 23.12.2021)
Путин заявил, что интернет не должен подменять настоящую жизнь
Президент Путин: интернет не должен подменять настоящую жизнь