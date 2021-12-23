https://ria.ru/20211223/internet-1765096578.html

Путин заявил, что интернет не должен подменять настоящую жизнь

Путин заявил, что интернет не должен подменять настоящую жизнь - РИА Новости, 23.12.2021

Путин заявил, что интернет не должен подменять настоящую жизнь

Президент РФ Владимир Путин, говоря о детях и интернете, заявил, что сеть не должна подменять настоящую жизнь, а дополнять ее. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:32

2021-12-23T13:32

2021-12-23T14:02

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о детях и интернете, заявил, что сеть не должна подменять настоящую жизнь, а дополнять ее."Вопрос в том, чтобы создавался такой контент, который шел бы на пользу. Вопрос в том, чтобы молодые люди не заболевали этим интернетом, чтобы не подменяли реальную жизнь только сидением в сети с утра до ночи, чтобы движение было какое-то, чтобы жизнь была полноценной, чтобы спортом занимались и музеи посещали, и в театрах бывали... Сети – они должны дополнять реальную жизнь, а не вести к тому, чтобы люди уходили в виртуальную жизнь и жили только виртуальной жизнью. Это тогда приведет к деградации", - сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211223/putin-1765095357.html

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общество, владимир путин, россия