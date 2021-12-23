https://ria.ru/20211223/internet-1765095940.html

Интернет плотно вошел в жизнь людей, заявил Путин

Интернет плотно вошел в жизнь людей, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021

Интернет плотно вошел в жизнь людей, заявил Путин

Интернет плотно вошел в жизнь людей, он должен подчиняться общим правилам человеческого бытия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:30

2021-12-23T13:30

2021-12-23T13:51

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Интернет плотно вошел в жизнь людей, он должен подчиняться общим правилам человеческого бытия, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается того, чтобы уйти от обезличенности в интернете, это тоже обсуждается и у нас в обществе, и во всем мире. Но интернет – это часть нашей жизни, причем все большая и большая часть нашей жизни, поэтому все, что происходит в интернете, должно подчиняться общим правилам человеческого бытия – и моральным, и юридическим правилам", - сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции.Он отметил, что нужно соблюсти золотую середину: не подавлять свободу выражения, не подавлять свободу распространения информации, но в то же время защищать общество от возможных негативных проявлений.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211209/putin-1763036905.html

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общество, владимир путин, россия