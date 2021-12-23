https://ria.ru/20211223/integratsiya-1765106037.html

Путин рассказал, что нужно сделать для интеграции России и Белоруссии

Путин рассказал, что нужно сделать для интеграции России и Белоруссии - РИА Новости, 23.12.2021

Путин рассказал, что нужно сделать для интеграции России и Белоруссии

Синхронизация экономического законодательства необходима для интеграции России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив уверенность, что... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:58

2021-12-23T13:58

2021-12-23T14:18

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Синхронизация экономического законодательства необходима для интеграции России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив уверенность, что "результаты будут"."Сейчас речь ведь идет о чем? О том, чтоб синхронизировать налоговые, таможенные, деловые законодательства. Это чрезвычайно важно для того, чтобы обеспечить неразнообразное понимание того, как мы будем действовать совместно для достижения наивысшего результата. Вот это на самом деле основные вещи", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции."Нам сначала нужно синхронизировать наше законодательство в сфере экономики и антимонопольное законодательство, налоговое, таможенное. Вот мы обо всем этом договорились. Договорились, сейчас начнем работать. Уверен, что результаты будут", - добавил он.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211217/integratsiya-1764302407.html

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в мире, белоруссия, владимир путин, россия