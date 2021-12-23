https://ria.ru/20211223/inoagent-1765088563.html
В России не запрещается деятельность иноагентов, заявил Путин
В России не запрещается деятельность иноагентов, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021
В России не запрещается деятельность иноагентов, заявил Путин
В России не запрещают деятельность организаций, признанных иноагентами, заявил президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:08
2021-12-23T13:08
2021-12-23T14:02
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
владимир путин
общество
принятие закона о сми-иноагентах
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В России не запрещают деятельность организаций, признанных иноагентами, заявил президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции."Мы не запрещаем работу этих организаций... Они могут дальше продолжать работать. Наш закон гораздо более либеральный", - заявил Путин, отметив, что от организаций-иноагентов лишь требуется честно заявить об источниках своего финансирования.В то же время он признал, что с выполнением этого закона в России "есть вопросы"."У нас 74 организации признаны иноагентами. Из 200 тысяч зарегистрированных НКО", - добавил президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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Путин прокомментировал внесение организаций в реестр иноагентов
Путин прокомментировал внесение организаций в реестр иноагентов
2021-12-23T13:08
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РИА Новости
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владимир путин, общество, принятие закона о сми-иноагентах, россия
13:08 23.12.2021 (обновлено: 14:02 23.12.2021)
В России не запрещается деятельность иноагентов, заявил Путин
Президент Путин: мы не запрещаем деятельность НКО, признанных иноагентами