https://ria.ru/20211223/informatsiya-1765095061.html
Путин назвал причину распространения деструктивной информации в соцсетях
Путин назвал причину распространения деструктивной информации в соцсетях - РИА Новости, 23.12.2021
Путин назвал причину распространения деструктивной информации в соцсетях
Президент России Владимир Путин заявил, что полностью согласен, что есть проблема деструктивной информации для детей в соцсетях. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:28
2021-12-23T13:28
2021-12-23T13:47
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
владимир путин
общество
интернет
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что полностью согласен, что есть проблема деструктивной информации для детей в соцсетях."Я с вами полностью согласен... Это одна из проблем не только России. Вы посмотрите, ведь практически во всех странах обсуждается этот вопрос, это обсуждается и в средствах массовой информации, и в представительных органах власти. На конгрессе США обсуждается этот вопрос, вызывают туда представителей глобальных сетей, глобальных платформ - для них это что? Бизнес, прежде всего, и, к сожалению, деньги любой ценой",- сказал Путин на своей ежегодной пресс-конференции.Глава государства заявил, что это уход от национального контроля, уход от того, чтобы хоть как-то подумать о детях. "Вопрос номер один для них - это извлечение прибыли", - добавил Путин.
https://ria.ru/20210705/deti-1739640160.html
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владимир путин, общество, интернет, россия
13:28 23.12.2021 (обновлено: 13:47 23.12.2021)
Путин назвал причину распространения деструктивной информации в соцсетях
Президент Путин: главное для интернет-компаний — прибыли, отсюда деструктивная информация