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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211223/indeksatsiya-1765229317.html
Путин призвал индексировать пенсии по уровню фактической инфляции
Путин призвал индексировать пенсии по уровню фактической инфляции - РИА Новости, 23.12.2021
Путин призвал индексировать пенсии по уровню фактической инфляции
Власти предпримут все необходимое для индексации пенсий по уровню фактической инфляции, заявил президент России Владимир Путин во время большой ежегодной... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T20:29
2021-12-23T20:29
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
экономика
владимир путин
антон котяков
россия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Власти предпримут все необходимое для индексации пенсий по уровню фактической инфляции, заявил президент России Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции.По словам российского лидера, до сих пор им в целом удавалось этого достичьПрезидент подчеркнул, что в 2020 году примут меры, чтобы выровнять доходы людей в правоохранительных и силовых структурах, и это в том числе затронет и пенсии военных.Ранее министр труда Антон Котяков сообщил, что ведомство по поручению главы государства создало предложения по компенсации пенсионерам высоких темпов роста цен.Согласно данным Минэкономразвития на 20 декабря, инфляции ускорилась до 8,22 процента.
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"Мы обязательно это сделаем" – Путин об индексации пенсии по уровню инфляции
Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что правительство примет все необходимые меры для индексации пенсий по уровню фактической инфляции. "До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем", — отметил он.
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экономика, владимир путин, антон котяков, россия
20:29 23.12.2021
 
Путин призвал индексировать пенсии по уровню фактической инфляции

Президент Путин пообещал принять меры для индексации пенсий по уровню фактической инфляции

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Власти предпримут все необходимое для индексации пенсий по уровню фактической инфляции, заявил президент России Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции.
"Правительство Российской Федерации должно будет сделать все, чтобы выполнялись обещания прошлых лет", — сказал он.
По словам российского лидера, до сих пор им в целом удавалось этого достичь
Президент подчеркнул, что в 2020 году примут меры, чтобы выровнять доходы людей в правоохранительных и силовых структурах, и это в том числе затронет и пенсии военных.
Ранее министр труда Антон Котяков сообщил, что ведомство по поручению главы государства создало предложения по компенсации пенсионерам высоких темпов роста цен.
Согласно данным Минэкономразвития на 20 декабря, инфляции ускорилась до 8,22 процента.
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 16:50
Сенатор: правительство определит уровень индексации пенсий по инфляции
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021ЭкономикаВладимир ПутинАнтон КотяковРоссия
 
 
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