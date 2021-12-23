https://ria.ru/20211223/indeksatsiya-1765229317.html

Путин призвал индексировать пенсии по уровню фактической инфляции

Путин призвал индексировать пенсии по уровню фактической инфляции - РИА Новости, 23.12.2021

Путин призвал индексировать пенсии по уровню фактической инфляции

Власти предпримут все необходимое для индексации пенсий по уровню фактической инфляции, заявил президент России Владимир Путин во время большой ежегодной... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T20:29

2021-12-23T20:29

2021-12-23T20:29

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

экономика

владимир путин

антон котяков

россия

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Власти предпримут все необходимое для индексации пенсий по уровню фактической инфляции, заявил президент России Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции.По словам российского лидера, до сих пор им в целом удавалось этого достичьПрезидент подчеркнул, что в 2020 году примут меры, чтобы выровнять доходы людей в правоохранительных и силовых структурах, и это в том числе затронет и пенсии военных.Ранее министр труда Антон Котяков сообщил, что ведомство по поручению главы государства создало предложения по компенсации пенсионерам высоких темпов роста цен.Согласно данным Минэкономразвития на 20 декабря, инфляции ускорилась до 8,22 процента.

https://ria.ru/20211223/pensii-1765181140.html

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"Мы обязательно это сделаем" – Путин об индексации пенсии по уровню инфляции Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что правительство примет все необходимые меры для индексации пенсий по уровню фактической инфляции. "До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем", — отметил он. 2021-12-23T20:29 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, владимир путин, антон котяков, россия