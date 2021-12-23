https://ria.ru/20211223/immunitet-1765233484.html
В Госдуме рассказали о задачах по достижению коллективного иммунитета
В Госдуме рассказали о задачах по достижению коллективного иммунитета - РИА Новости, 23.12.2021
В Госдуме рассказали о задачах по достижению коллективного иммунитета
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил о необходимости достичь коллективного иммунитета более 80% за полгода, по его словам, если... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T21:03
2021-12-23T21:03
2021-12-23T21:35
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил о необходимости достичь коллективного иммунитета более 80% за полгода, по его словам, если процесс затянется на более продолжительный срок, эффекта не будет."Любая пандемия оканчивается, имеет свое начало и конец. Но у нас ведь задача не просто достичь 80% (коллективного иммунитета), причем уже некоторые говорят не 80%, а больше, - а достичь их хотя бы за полгода. Если это растянется на год и более, тогда, по большому счету, того эффекта не будет, которого мы от этого ожидаем", - отметил политик в эфире телеканала "Россия 24".Отвечая на вопрос, какими механизмами достигать коллективного иммунитета, парламентарий напомнил об опыте регионов."Вопрос сложный, так не ответишь. Те регионы, которые показывают наилучший результат - они используют все варианты: убеждение прежде всего - уважительное, стимуляция путем различных розыгрышей, подарков, ну и система с сертификатами", - отметил политик.
https://ria.ru/20211217/immunitet-1764283418.html
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госдума рф, иммунитет, россия, коронавирус covid-19
21:03 23.12.2021 (обновлено: 21:35 23.12.2021)
В Госдуме рассказали о задачах по достижению коллективного иммунитета
В Госдуме заявили о необходимости достижения коллективного иммунитета более 80% за полгода