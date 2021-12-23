https://ria.ru/20211223/immunitet-1765074814.html

Путин призвал достичь иммунитета в 80% ко второму кварталу 2022 года

Путин призвал достичь иммунитета в 80% ко второму кварталу 2022 года - РИА Новости, 23.12.2021

Путин призвал достичь иммунитета в 80% ко второму кварталу 2022 года

России нужен коллективный иммунитет к коронавирусу до 80%, есть надежда достигнуть этого показателя в конце первого или во втором квартале будущего года,... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T12:29

2021-12-23T12:29

2021-12-23T12:45

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

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коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. России нужен коллективный иммунитет к коронавирусу до 80%, есть надежда достигнуть этого показателя в конце первого или во втором квартале будущего года, сообщил президент РФ Владимир Путин."Нам нужен коллективный иммунитет (к COVID-19) под 80%. Надеюсь, в следующем году... хотя бы в конце первого квартала - во втором квартале мы достигнем этого уровня", - сообщил Путин на итоговой пресс-конференции.

https://ria.ru/20211217/immunitet-1764287538.html

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