https://ria.ru/20211223/immunitet-1765074814.html
Путин призвал достичь иммунитета в 80% ко второму кварталу 2022 года
Путин призвал достичь иммунитета в 80% ко второму кварталу 2022 года - РИА Новости, 23.12.2021
Путин призвал достичь иммунитета в 80% ко второму кварталу 2022 года
России нужен коллективный иммунитет к коронавирусу до 80%, есть надежда достигнуть этого показателя в конце первого или во втором квартале будущего года,... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:29
2021-12-23T12:29
2021-12-23T12:45
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
россия
коронавирус в россии
общество
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здоровье - общество
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. России нужен коллективный иммунитет к коронавирусу до 80%, есть надежда достигнуть этого показателя в конце первого или во втором квартале будущего года, сообщил президент РФ Владимир Путин."Нам нужен коллективный иммунитет (к COVID-19) под 80%. Надеюсь, в следующем году... хотя бы в конце первого квартала - во втором квартале мы достигнем этого уровня", - сообщил Путин на итоговой пресс-конференции.
https://ria.ru/20211217/immunitet-1764287538.html
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россия, коронавирус в россии, общество, владимир путин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
12:29 23.12.2021 (обновлено: 12:45 23.12.2021)
Путин призвал достичь иммунитета в 80% ко второму кварталу 2022 года
Президент Путин: России нужен коллективный иммунитет под 80 процентов