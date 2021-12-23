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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211223/immunitet-1765074814.html
Путин призвал достичь иммунитета в 80% ко второму кварталу 2022 года
Путин призвал достичь иммунитета в 80% ко второму кварталу 2022 года - РИА Новости, 23.12.2021
Путин призвал достичь иммунитета в 80% ко второму кварталу 2022 года
России нужен коллективный иммунитет к коронавирусу до 80%, есть надежда достигнуть этого показателя в конце первого или во втором квартале будущего года,... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:29
2021-12-23T12:45
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
россия
коронавирус в россии
общество
владимир путин
здоровье - общество
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. России нужен коллективный иммунитет к коронавирусу до 80%, есть надежда достигнуть этого показателя в конце первого или во втором квартале будущего года, сообщил президент РФ Владимир Путин."Нам нужен коллективный иммунитет (к COVID-19) под 80%. Надеюсь, в следующем году... хотя бы в конце первого квартала - во втором квартале мы достигнем этого уровня", - сообщил Путин на итоговой пресс-конференции.
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россия, коронавирус в россии, общество, владимир путин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
12:29 23.12.2021 (обновлено: 12:45 23.12.2021)
 
Путин призвал достичь иммунитета в 80% ко второму кварталу 2022 года

Президент Путин: России нужен коллективный иммунитет под 80 процентов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКурьер службы доставки сервиса "Яндекс. Еда" возле кинотеатра "Художественный" в Москве
Курьер службы доставки сервиса Яндекс. Еда возле кинотеатра Художественный в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. России нужен коллективный иммунитет к коронавирусу до 80%, есть надежда достигнуть этого показателя в конце первого или во втором квартале будущего года, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Нам нужен коллективный иммунитет (к COVID-19) под 80%. Надеюсь, в следующем году... хотя бы в конце первого квартала - во втором квартале мы достигнем этого уровня", - сообщил Путин на итоговой пресс-конференции.
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 17:24Распространение коронавируса
Голикова назвала регионы, лидирующие по коллективному иммунитету
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021РоссияКоронавирус в РоссииОбществоВладимир ПутинЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
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