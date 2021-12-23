https://ria.ru/20211223/gumpomosch-1765205889.html

Россия отправила в Сирию 1775 тонн гуманитарной помощи в 2021 году

Россия отправила в Сирию 1775 тонн гуманитарной помощи в 2021 году - РИА Новости, 23.12.2021

Россия отправила в Сирию 1775 тонн гуманитарной помощи в 2021 году

Россия в течение 2021 года направила в Сирию 1775 тонн гуманитарного груза, сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T18:26

2021-12-23T18:26

2021-12-23T18:27

в мире

гуманитарная помощь

сирия

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

россия

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Россия в течение 2021 года направила в Сирию 1775 тонн гуманитарного груза, сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии.Мизинцев руководит межведомственным координационным штабом РФ по возвращению беженцев в Сирию. Заседание штабов РФ и Сирии прошло по видеоконференцсвязи."Благодаря активной позиции федеральных органов исполнительной власти, субъектов и организаций РФ в 2021 году доставлено в Сирию 1775 тонн гуманитарного груза, куда вошли электрогенераторы, медицинское оборудование, лекарственные препараты, продукты питания, школьные принадлежности, одежда и другие предметы первой необходимости", - рассказал генерал.Начальник НЦУО уточнил, что за год в Сирии проведено 183 гуманитарные акции, которые охватили практически всю территорию страны.Он добавил, что в июле и ноябре состоялись визиты российских межведомственных делегаций в Сирию, в которых приняли участие представители 22 министерств и ведомств, 23 субъектов и 18 организаций.

https://ria.ru/20211217/mid-1764168982.html

https://ria.ru/20211223/shtandart-1765029494.html

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в мире, гуманитарная помощь, сирия, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, россия