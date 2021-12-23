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В Греции ужесточили антиковидные правила
В Греции ужесточили антиковидные правила - РИА Новости, 23.12.2021
В Греции ужесточили антиковидные правила
Правительство Греции планирует ввести новые ограничения, которые будут действовать в период с 23 декабря по 2 января, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T18:00
2021-12-23T18:00
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Правительство Греции планирует ввести новые ограничения, которые будут действовать в период с 23 декабря по 2 января, сообщает АТОР.По словам министра здравоохранения Таноса Плевриса, схема разбита на два этапа. Первый закончится 2 января, о возможных новых правилах будет объявлено позже.До 2 января отменяются все массовые праздничные мероприятия на свежем воздухе. Ношение масок обязательно везде: и в помещениях, и на улице.В супермаркеты и транспорт не пустят без респиратора KN95/FFP2 или двойной медицинской маски. За нарушение этих норм будет взиматься административный штраф.Прибывающим из-за рубежа настоятельно рекомендуется пройти тестирование на второй и четвертый день после прибытия.
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В Греции ужесточили антиковидные правила
В Греции туристов обязывают носить маски не только в помещениях, но и на улице