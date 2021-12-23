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Нижегородская область
https://ria.ru/20211223/golosovanie-1765124805.html
Почти 360 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты "Вам решать"
Почти 360 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты "Вам решать" - РИА Новости, 23.12.2021
Почти 360 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты "Вам решать"
Более 359 тысяч человек приняло участие в голосовании за проекты "Вам решать!" в Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:59
2021-12-23T14:59
нижегородская область
общество
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек — РИА Новости. Более 359 тысяч человек приняло участие в голосовании за проекты "Вам решать!" в Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин.Голосование за инициативы жителей, выдвинутые в рамках регионального проекта инициативного бюджетирования "Вам решать", стартовало в Нижегородской области 22 ноября. Всего на выбор жителей региона было вынесено 914 инициативных проектов."Двадцать второго декабря в Нижегородской области завершилось голосование за инициативы жителей в рамках проекта "Вам решать". Всего в поддержку инициативных проектов проголосовало 359 046 человек", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никтина.Отмечается, что 187 768 человек проголосовали с верификацией через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), 86 932 - через колл-центр, 84 346 - через регистрацию по номеру телефона."Мне хочется поблагодарить всех, кто принял участие в голосовании. Это не просто формальность, а реальная возможность повлиять на улучшение качества жизни в городах и селах региона. Люди предлагают инициативы, объединяются для их реализации, работают сообща. Это неравнодушие затем помогает решать и другие проблемы. Проект "Вам решать" стал по-настоящему важным каналом коммуникации и мощной консолидирующей силой", — отметил губернатор Нижегородской области.На реализацию инициативных проектов из областного бюджета выделено 730 миллионов рублей. Все проекты будут реализованы в 2022 году. Конкурсный отбор инициативных проектов на основании критериев конкурсного отбора состоится уже в конце 2021 года.Ранее сообщалось, что за проекты, которые были запланированы к реализации на 2021 год, проголосовало 319 728 нижегородцев.
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общество, нижегородская область, глеб никитин
14:59 23.12.2021
 
Почти 360 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты "Вам решать"

Более 359 тысяч человек проголосовали за проекты "Вам решать!" в Нижегородской области

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода
Вид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек — РИА Новости. Более 359 тысяч человек приняло участие в голосовании за проекты "Вам решать!" в Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин.
Голосование за инициативы жителей, выдвинутые в рамках регионального проекта инициативного бюджетирования "Вам решать", стартовало в Нижегородской области 22 ноября. Всего на выбор жителей региона было вынесено 914 инициативных проектов.
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"Двадцать второго декабря в Нижегородской области завершилось голосование за инициативы жителей в рамках проекта "Вам решать". Всего в поддержку инициативных проектов проголосовало 359 046 человек", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никтина.
Отмечается, что 187 768 человек проголосовали с верификацией через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), 86 932 - через колл-центр, 84 346 - через регистрацию по номеру телефона.
"Мне хочется поблагодарить всех, кто принял участие в голосовании. Это не просто формальность, а реальная возможность повлиять на улучшение качества жизни в городах и селах региона. Люди предлагают инициативы, объединяются для их реализации, работают сообща. Это неравнодушие затем помогает решать и другие проблемы. Проект "Вам решать" стал по-настоящему важным каналом коммуникации и мощной консолидирующей силой", — отметил губернатор Нижегородской области.
На реализацию инициативных проектов из областного бюджета выделено 730 миллионов рублей. Все проекты будут реализованы в 2022 году. Конкурсный отбор инициативных проектов на основании критериев конкурсного отбора состоится уже в конце 2021 года.
Ранее сообщалось, что за проекты, которые были запланированы к реализации на 2021 год, проголосовало 319 728 нижегородцев.
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