https://ria.ru/20211223/golosovanie-1765124805.html

Почти 360 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты "Вам решать"

Почти 360 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты "Вам решать" - РИА Новости, 23.12.2021

Почти 360 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты "Вам решать"

Более 359 тысяч человек приняло участие в голосовании за проекты "Вам решать!" в Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T14:59

2021-12-23T14:59

2021-12-23T14:59

нижегородская область

общество

нижегородская область

глеб никитин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592624890_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_1b73a75204c9f6c67c5f991a860127bc.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек — РИА Новости. Более 359 тысяч человек приняло участие в голосовании за проекты "Вам решать!" в Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин.Голосование за инициативы жителей, выдвинутые в рамках регионального проекта инициативного бюджетирования "Вам решать", стартовало в Нижегородской области 22 ноября. Всего на выбор жителей региона было вынесено 914 инициативных проектов."Двадцать второго декабря в Нижегородской области завершилось голосование за инициативы жителей в рамках проекта "Вам решать". Всего в поддержку инициативных проектов проголосовало 359 046 человек", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никтина.Отмечается, что 187 768 человек проголосовали с верификацией через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), 86 932 - через колл-центр, 84 346 - через регистрацию по номеру телефона."Мне хочется поблагодарить всех, кто принял участие в голосовании. Это не просто формальность, а реальная возможность повлиять на улучшение качества жизни в городах и селах региона. Люди предлагают инициативы, объединяются для их реализации, работают сообща. Это неравнодушие затем помогает решать и другие проблемы. Проект "Вам решать" стал по-настоящему важным каналом коммуникации и мощной консолидирующей силой", — отметил губернатор Нижегородской области.На реализацию инициативных проектов из областного бюджета выделено 730 миллионов рублей. Все проекты будут реализованы в 2022 году. Конкурсный отбор инициативных проектов на основании критериев конкурсного отбора состоится уже в конце 2021 года.Ранее сообщалось, что за проекты, которые были запланированы к реализации на 2021 год, проголосовало 319 728 нижегородцев.

https://ria.ru/20211222/zhelanie-1764984760.html

https://ria.ru/20211221/lidery-1764820828.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, нижегородская область, глеб никитин