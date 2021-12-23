https://ria.ru/20211223/github-1765062111.html

Суд оштрафовал GitHub на миллион рублей

Суд оштрафовал GitHub на миллион рублей - РИА Новости, 23.12.2021

Суд оштрафовал GitHub на миллион рублей

Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей веб-сервис Github за отказ удалить запрещённый контент, сообщили... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T11:38

2021-12-23T11:38

2021-12-23T11:41

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей веб-сервис Github за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского райсуда."ГитХаб Инк. (GitHub Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере один миллион рублей", - сказала собеседница агентства.Это первый штраф в РФ для GitHub — крупного веб-сервиса для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско.

https://ria.ru/20211220/shtrafy-1764502390.html

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происшествия, россия