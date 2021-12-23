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Суд оштрафовал GitHub на миллион рублей
Суд оштрафовал GitHub на миллион рублей - РИА Новости, 23.12.2021
Суд оштрафовал GitHub на миллион рублей
Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей веб-сервис Github за отказ удалить запрещённый контент, сообщили... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T11:38
2021-12-23T11:41
происшествия
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей веб-сервис Github за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского райсуда."ГитХаб Инк. (GitHub Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере один миллион рублей", - сказала собеседница агентства.Это первый штраф в РФ для GitHub — крупного веб-сервиса для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско.
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происшествия, россия
11:38 23.12.2021 (обновлено: 11:41 23.12.2021)
 
Суд оштрафовал GitHub на миллион рублей

GitHub оштрафовали на миллион рублей за неудаление запрещенного контента

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей веб-сервис Github за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского райсуда.
"ГитХаб Инк. (GitHub Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере один миллион рублей", - сказала собеседница агентства.
Новые штрафы в 2022 году: к чему готовиться? - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 14:00Не роскошь
Новые штрафы в 2022 году: к чему готовиться?Авторы рассказывают о том, какие нормативные документы готовятся к принятию, какие штрафы ждут автомобилистов в Новом году – и когда они будут введены.
Это первый штраф в РФ для GitHub — крупного веб-сервиса для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско.
 
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