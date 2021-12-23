https://ria.ru/20211223/github-1765062111.html
Суд оштрафовал GitHub на миллион рублей
Суд оштрафовал GitHub на миллион рублей - РИА Новости, 23.12.2021
Суд оштрафовал GitHub на миллион рублей
Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей веб-сервис Github за отказ удалить запрещённый контент, сообщили... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T11:38
2021-12-23T11:38
2021-12-23T11:41
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей веб-сервис Github за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского райсуда."ГитХаб Инк. (GitHub Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере один миллион рублей", - сказала собеседница агентства.Это первый штраф в РФ для GitHub — крупного веб-сервиса для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско.
https://ria.ru/20211220/shtrafy-1764502390.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
11:38 23.12.2021 (обновлено: 11:41 23.12.2021)
Суд оштрафовал GitHub на миллион рублей
GitHub оштрафовали на миллион рублей за неудаление запрещенного контента