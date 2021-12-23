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Украина намерена резко сократить потребление газа
Украина намерена резко сократить потребление газа - РИА Новости, 23.12.2021
Украина намерена резко сократить потребление газа
Украина намерена сократить потребление газа на 30-40% в ближайшие годы, заявил в четверг премьер страны Денис Шмыгаль. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T18:35
2021-12-23T18:35
украина
денис шмыгаль
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КИЕВ, 23 дек - РИА Новости. Украина намерена сократить потребление газа на 30-40% в ближайшие годы, заявил в четверг премьер страны Денис Шмыгаль."Со следующего года начинаем президентскую программу термомодернизации. Начнём с продуманного утепления и модернизации пяти тысяч многоквартирных домов. Также с нашими международными партнёрами будет повышена энергоэффективность школ, больниц, бюджетных и коммунальных учреждений. Цель всех этих мер - сокращение потребления газа на 30-40 процентов в последующие годы. Совместно с запланированным повышением собственной добычи газа - это позволит обеспечить настоящую энергонезависимость нашей страны", - сказал премьер на заседании кабмина.
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украина, денис шмыгаль
18:35 23.12.2021
 
Украина намерена резко сократить потребление газа

Премьер Украины Шмыгаль: Киев сократит потребление газа на 30-40% в ближайшие годы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 23 дек - РИА Новости. Украина намерена сократить потребление газа на 30-40% в ближайшие годы, заявил в четверг премьер страны Денис Шмыгаль.
"Со следующего года начинаем президентскую программу термомодернизации. Начнём с продуманного утепления и модернизации пяти тысяч многоквартирных домов. Также с нашими международными партнёрами будет повышена энергоэффективность школ, больниц, бюджетных и коммунальных учреждений. Цель всех этих мер - сокращение потребления газа на 30-40 процентов в последующие годы. Совместно с запланированным повышением собственной добычи газа - это позволит обеспечить настоящую энергонезависимость нашей страны", - сказал премьер на заседании кабмина.
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