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Путин объяснил, почему "Газпром" не бронирует поставки по "Ямал — Европе"
Путин объяснил, почему "Газпром" не бронирует поставки по "Ямал — Европе" - РИА Новости, 23.12.2021
Путин объяснил, почему "Газпром" не бронирует поставки по "Ямал — Европе"
"Газпром" не бронирует поставки по газопроводу Ямал-Европа, потому что нет заявок на покупку газа от европейских стран, заявил президент России Владимир Путин... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:59
2021-12-23T14:17
владимир путин
газпром
экономика
в мире
европа
ямал-европа (газопровод)
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. "Газпром" не бронирует поставки по газопроводу Ямал-Европа, потому что нет заявок на покупку газа от европейских стран, заявил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в четверг."Газпром" уже третий день подряд воздерживается от бронирования польского участка Ямал-Европы в ходе регулярной сессии. При этом компания также не бронирует мощности трубопровода на дополнительной сессии, которая проводится непосредственно перед началом новых газовых суток."Я вижу эти обвинения в адрес России и "Газпрома", что "Газпром" второй или третий день подряд не забронировал трафик для поставок газа в Европу по этому маршруту - Ямал-Европа. До чего противные, вот как бы это сказать. … Ну ладно. Ну просто это переходит всякие границы. Ведь он не забронировал этот трафик, потому что те его контрагенты и компании, а это прежде всего, немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку", - сказал Путин."Нет заявок на покупку", - подчеркнул президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, газпром, экономика, в мире, европа, ямал-европа (газопровод), россия
13:59 23.12.2021 (обновлено: 14:17 23.12.2021)
 
Путин объяснил, почему "Газпром" не бронирует поставки по "Ямал — Европе"

Путин: "Газпром" не бронирует поставки по "Ямал — Европе", потому что нет заявок от стран

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция. Архивное фото
Газокомпрессорная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Иван Руднев
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. "Газпром" не бронирует поставки по газопроводу Ямал-Европа, потому что нет заявок на покупку газа от европейских стран, заявил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в четверг.
"Газпром" уже третий день подряд воздерживается от бронирования польского участка Ямал-Европы в ходе регулярной сессии. При этом компания также не бронирует мощности трубопровода на дополнительной сессии, которая проводится непосредственно перед началом новых газовых суток.
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
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"Я вижу эти обвинения в адрес России и "Газпрома", что "Газпром" второй или третий день подряд не забронировал трафик для поставок газа в Европу по этому маршруту - Ямал-Европа. До чего противные, вот как бы это сказать. … Ну ладно. Ну просто это переходит всякие границы. Ведь он не забронировал этот трафик, потому что те его контрагенты и компании, а это прежде всего, немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку", - сказал Путин.
"Нет заявок на покупку", - подчеркнул президент.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Газопровод Ямал — ЕвропаГазопровод Ямал — Европа
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Владимир ПутинГазпромЭкономикаВ миреЕвропаЯмал-Европа (газопровод)Россия
 
 
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