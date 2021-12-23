Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211223/gaz-1765105011.html
Путин посоветовал обращаться в инстанции ЕС из-за высоких цен на газ
Путин посоветовал обращаться в инстанции ЕС из-за высоких цен на газ - РИА Новости, 23.12.2021
Путин посоветовал обращаться в инстанции ЕС из-за высоких цен на газ
Есть основания полагать, что газ, который в последние дни реверсом идет по газопроводу "Ямал-Европа" из Германии в Польшу, в конечном итоге направляется в... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:56
2021-12-23T15:38
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
экономика
европа
владимир путин
газпром
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481600_0:165:3252:1994_1920x0_80_0_0_673539dfb5ab3111eb26d7556538859a.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Есть основания полагать, что газ, который в последние дни реверсом идет по газопроводу "Ямал-Европа" из Германии в Польшу, в конечном итоге направляется в Украину, о чем европейские потребители, страдающие от высоких цен, должны знать и иметь возможность обратиться в соответствующие инстанции, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе ежегодной пресс-конференции президент напомнил, что уже несколько дней газ из Германии идет в Польшу реверсом по "Ямалу-Европе", а в сторону "Газпрома" при этом летят упреки, что компания не загружает магистраль. Однако, по словам Путина, эта ситуация может объясняться несколькими факторами."Они, поднабрав определенный объем, получив у нас на 5,6 миллиарда (кубометров - ред.) больше, чем предусмотрено долгосрочными контрактами, теперь продают его", - сказал Путин, пояснив, что по долгосрочным контрактам "Газпрома" европейцы покупают гораздо дешевле, чем на споте. "Перепродав 1 миллиарда кубических метров газа, можно заработать почти 1 миллиард долларов. Это бизнес", - подчеркнул президент."Но и это только часть информации. Там есть труба, которая соединяет польскую трубопроводную систему с украинской. Объем примерно 3 миллиона кубометров в сутки. Именно столько из ФРГ и подают в Польшу. У меня есть все основания полагать, что этот газ идет в конечном итоге на Украину. И потребителям в Европе и ФРГ надо бы знать, что происходит на самом деле. И, может быть, обратиться в определенные инстанции с просьбой разъяснить эту позицию", - добавил он.Путин также подчеркнул, что при такой схеме, когда газ идет реверсом по "Ямалу-Европе", аверсом из Польши в Германию он одновременно идти не может. "Газ не может одновременно по одной трубе в обе стороны двигаться. Они "а" - не заказали (у "Газпрома" дополнительные объемы - ред.), "б" - в реверсе включили", - резюмировал президент."Газпром" ранее не стал бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу в Германию в декабре и использовал его на основе ежедневного бронирования. Однако с 17 декабря наблюдалось снижение объемов бронирования, а с 21 декабря "Газпром" не заказывает мощности для транзита вообще. Со вторника магистраль перешла на реверсный режим работы. Сложившаяся ситуация стала одним из факторов очередного скачка цен на газ в Европе.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20211223/gaz-1765104764.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481600_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_a6edf8ea3ae9bb27e0d930d7bda2011d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, европа, владимир путин, газпром, россия
13:56 23.12.2021 (обновлено: 15:38 23.12.2021)
 
Путин посоветовал обращаться в инстанции ЕС из-за высоких цен на газ

Президент Путин посоветовал обращаться в европейские инстанции из-за высоких цен на газ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Есть основания полагать, что газ, который в последние дни реверсом идет по газопроводу "Ямал-Европа" из Германии в Польшу, в конечном итоге направляется в Украину, о чем европейские потребители, страдающие от высоких цен, должны знать и иметь возможность обратиться в соответствующие инстанции, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе ежегодной пресс-конференции президент напомнил, что уже несколько дней газ из Германии идет в Польшу реверсом по "Ямалу-Европе", а в сторону "Газпрома" при этом летят упреки, что компания не загружает магистраль. Однако, по словам Путина, эта ситуация может объясняться несколькими факторами.
"Они, поднабрав определенный объем, получив у нас на 5,6 миллиарда (кубометров - ред.) больше, чем предусмотрено долгосрочными контрактами, теперь продают его", - сказал Путин, пояснив, что по долгосрочным контрактам "Газпрома" европейцы покупают гораздо дешевле, чем на споте. "Перепродав 1 миллиарда кубических метров газа, можно заработать почти 1 миллиард долларов. Это бизнес", - подчеркнул президент.
"Но и это только часть информации. Там есть труба, которая соединяет польскую трубопроводную систему с украинской. Объем примерно 3 миллиона кубометров в сутки. Именно столько из ФРГ и подают в Польшу. У меня есть все основания полагать, что этот газ идет в конечном итоге на Украину. И потребителям в Европе и ФРГ надо бы знать, что происходит на самом деле. И, может быть, обратиться в определенные инстанции с просьбой разъяснить эту позицию", - добавил он.
Путин: Потребителям в Европе и ФРГ надо бы знать, что происходит на самом деле - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 13:55Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Европа пытается "поддержать штаны" транзитерам газа, заявил Путин
Путин также подчеркнул, что при такой схеме, когда газ идет реверсом по "Ямалу-Европе", аверсом из Польши в Германию он одновременно идти не может. "Газ не может одновременно по одной трубе в обе стороны двигаться. Они "а" - не заказали (у "Газпрома" дополнительные объемы - ред.), "б" - в реверсе включили", - резюмировал президент.
"Газпром" ранее не стал бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу в Германию в декабре и использовал его на основе ежедневного бронирования. Однако с 17 декабря наблюдалось снижение объемов бронирования, а с 21 декабря "Газпром" не заказывает мощности для транзита вообще. Со вторника магистраль перешла на реверсный режим работы. Сложившаяся ситуация стала одним из факторов очередного скачка цен на газ в Европе.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021ЭкономикаЕвропаВладимир ПутинГазпромРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04Французы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД Германии
01:54В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулы
01:25Tesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движения
01:16Эксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынке
00:53Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды
00:46Титов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капитале
00:15В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздников
23:58Депутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"
23:47Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду Морозу
23:43Львова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из Сирии
23:39США не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол Салливан
23:36Заданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутат
23:32Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг Украины
23:31Посол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с Россией
23:27США не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол
23:19США не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посол
23:08Посол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТО
23:00Президент Черногории заразился коронавирусом
22:55Посол Салливан заявил о готовности США и НАТО к диалогу с Москвой
22:52Посол США оценил шансы добиться прогресса в отношениях с Россией
Лента новостейМолния
Французы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД ГерманииВ Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулыTesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движенияЭксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынкеПатриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правдыТитов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капиталеВ Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздниковДепутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду МорозуЛьвова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из СирииСША не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол СалливанЗаданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутатГлава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг УкраиныПосол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с РоссиейСША не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посолСША не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посолПосол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТОПрезидент Черногории заразился коронавирусомПосол Салливан заявил о готовности США и НАТО к диалогу с МосквойПосол США оценил шансы добиться прогресса в отношениях с Россией