13:56 23.12.2021 (обновлено: 15:38 23.12.2021)
Путин посоветовал обращаться в инстанции ЕС из-за высоких цен на газ
Президент Путин посоветовал обращаться в европейские инстанции из-за высоких цен на газ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Есть основания полагать, что газ, который в последние дни реверсом идет по газопроводу "Ямал-Европа" из Германии в Польшу, в конечном итоге направляется в Украину, о чем европейские потребители, страдающие от высоких цен, должны знать и иметь возможность обратиться в соответствующие инстанции, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе ежегодной пресс-конференции президент напомнил, что уже несколько дней газ из Германии идет в Польшу реверсом по "Ямалу-Европе", а в сторону "Газпрома" при этом летят упреки, что компания не загружает магистраль. Однако, по словам Путина, эта ситуация может объясняться несколькими факторами.
"Они, поднабрав определенный объем, получив у нас на 5,6 миллиарда (кубометров - ред.) больше, чем предусмотрено долгосрочными контрактами, теперь продают его", - сказал Путин, пояснив, что по долгосрочным контрактам "Газпрома" европейцы покупают гораздо дешевле, чем на споте. "Перепродав 1 миллиарда кубических метров газа, можно заработать почти 1 миллиард долларов. Это бизнес", - подчеркнул президент.
"Но и это только часть информации. Там есть труба, которая соединяет польскую трубопроводную систему с украинской. Объем примерно 3 миллиона кубометров в сутки. Именно столько из ФРГ и подают в Польшу. У меня есть все основания полагать, что этот газ идет в конечном итоге на Украину. И потребителям в Европе и ФРГ надо бы знать, что происходит на самом деле. И, может быть, обратиться в определенные инстанции с просьбой разъяснить эту позицию", - добавил он.
Путин также подчеркнул, что при такой схеме, когда газ идет реверсом по "Ямалу-Европе", аверсом из Польши в Германию он одновременно идти не может. "Газ не может одновременно по одной трубе в обе стороны двигаться. Они "а" - не заказали (у "Газпрома" дополнительные объемы - ред.), "б" - в реверсе включили", - резюмировал президент.
"Газпром" ранее не стал бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу в Германию в декабре и использовал его на основе ежедневного бронирования. Однако с 17 декабря наблюдалось снижение объемов бронирования, а с 21 декабря "Газпром" не заказывает мощности для транзита вообще. Со вторника магистраль перешла на реверсный режим работы. Сложившаяся ситуация стала одним из факторов очередного скачка цен на газ в Европе.