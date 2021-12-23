https://ria.ru/20211223/gaz-1765045688.html

"Нафтогаз" заявил об истощении крупнейших месторождений газа на Украине

"Нафтогаз" заявил об истощении крупнейших месторождений газа на Украине - РИА Новости, 23.12.2021

"Нафтогаз" заявил об истощении крупнейших месторождений газа на Украине

Запасы топлива на крупнейших украинских месторождениях газа подходят к концу, сообщили в пресс-службе компании "Нафтогаз Украины". РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T10:05

2021-12-23T10:05

2021-12-23T12:57

экономика

украина

нафтогаз украины

укргаздобыча

юрий витренко

россия

денис шмыгаль

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КИЕВ, 23 дек — РИА Новости. Запасы топлива на крупнейших украинских месторождениях газа подходят к концу, сообщили в пресс-службе компании "Нафтогаз Украины".Глава компании Юрий Витренко в октябре говорил, что потенциальные резервы в стране составляют до 600 миллиардов кубов, но для подтверждения таких запасов потребуются 20 миллиардов долларов инвестиций. Министр энергетики Герман Галущенко при этом заявлял, что Украина должна достичь газовой независимости от России."Мы так давно добываем, что опустошенность месторождений иногда достигает 80%", — отметили в "Нафтогазе".Вместе с тем компания сообщила, что работает над увеличением собственной добычи голубого топлива, в том числе применяет новые технологии и управленческие подходы, постоянно изучает и разрабатывает перспективные участки недр.В начале октября кабинет министров Украины поручил "Нафтогазу Украины" и "Укргаздобыче" увеличить добычу газа в стране. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль говорил, что Киев планирует с 2025 года покрывать внутренние потребности в газе собственной добычей. А Витренко заявлял, что собственную добычу газа можно увеличить до 25 миллиардов кубометров в год, и этого будет достаточно, чтобы страна стала энергонезависимой.Тем временем, по данным "Укргаздобычи", за январь — ноябрь в стране добыли 12,49 миллиарда кубометров этого вида топлива — на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

https://ria.ru/20211222/gaz-1764911805.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211222/naftogaz-1764994080.html

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экономика, украина, нафтогаз украины, укргаздобыча, юрий витренко, россия, денис шмыгаль