Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211223/gaz-1765045688.html
"Нафтогаз" заявил об истощении крупнейших месторождений газа на Украине
"Нафтогаз" заявил об истощении крупнейших месторождений газа на Украине - РИА Новости, 23.12.2021
"Нафтогаз" заявил об истощении крупнейших месторождений газа на Украине
Запасы топлива на крупнейших украинских месторождениях газа подходят к концу, сообщили в пресс-службе компании "Нафтогаз Украины". РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T10:05
2021-12-23T12:57
экономика
украина
нафтогаз украины
укргаздобыча
юрий витренко
россия
денис шмыгаль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155570/56/1555705657_0:270:3020:1969_1920x0_80_0_0_3e12bb0a7d6fd62cd0ca7b7570dcf962.jpg
КИЕВ, 23 дек — РИА Новости. Запасы топлива на крупнейших украинских месторождениях газа подходят к концу, сообщили в пресс-службе компании "Нафтогаз Украины".Глава компании Юрий Витренко в октябре говорил, что потенциальные резервы в стране составляют до 600 миллиардов кубов, но для подтверждения таких запасов потребуются 20 миллиардов долларов инвестиций. Министр энергетики Герман Галущенко при этом заявлял, что Украина должна достичь газовой независимости от России."Мы так давно добываем, что опустошенность месторождений иногда достигает 80%", — отметили в "Нафтогазе".Вместе с тем компания сообщила, что работает над увеличением собственной добычи голубого топлива, в том числе применяет новые технологии и управленческие подходы, постоянно изучает и разрабатывает перспективные участки недр.В начале октября кабинет министров Украины поручил "Нафтогазу Украины" и "Укргаздобыче" увеличить добычу газа в стране. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль говорил, что Киев планирует с 2025 года покрывать внутренние потребности в газе собственной добычей. А Витренко заявлял, что собственную добычу газа можно увеличить до 25 миллиардов кубометров в год, и этого будет достаточно, чтобы страна стала энергонезависимой.Тем временем, по данным "Укргаздобычи", за январь — ноябрь в стране добыли 12,49 миллиарда кубометров этого вида топлива — на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
https://ria.ru/20211222/gaz-1764911805.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211222/naftogaz-1764994080.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155570/56/1555705657_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_e00596bc533ffacba91f0b9a19eae582.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, нафтогаз украины, укргаздобыча, юрий витренко, россия, денис шмыгаль
10:05 23.12.2021 (обновлено: 12:57 23.12.2021)
 
"Нафтогаз" заявил об истощении крупнейших месторождений газа на Украине

"Нафтогаз" заявил, что многие крупнейшие месторождения газа на Украине опустошены на 80%

© AP Photo / Sergei ChuzavkovБильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 дек — РИА Новости. Запасы топлива на крупнейших украинских месторождениях газа подходят к концу, сообщили в пресс-службе компании "Нафтогаз Украины".
Глава компании Юрий Витренко в октябре говорил, что потенциальные резервы в стране составляют до 600 миллиардов кубов, но для подтверждения таких запасов потребуются 20 миллиардов долларов инвестиций. Министр энергетики Герман Галущенко при этом заявлял, что Украина должна достичь газовой независимости от России.
"Мы так давно добываем, что опустошенность месторождений иногда достигает 80%", — отметили в "Нафтогазе".
Вместе с тем компания сообщила, что работает над увеличением собственной добычи голубого топлива, в том числе применяет новые технологии и управленческие подходы, постоянно изучает и разрабатывает перспективные участки недр.
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Вчера, 14:31
"Нафтогаз Украины" пожаловался в Еврокомиссию на "Газпром"
В начале октября кабинет министров Украины поручил "Нафтогазу Украины" и "Укргаздобыче" увеличить добычу газа в стране. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль говорил, что Киев планирует с 2025 года покрывать внутренние потребности в газе собственной добычей. А Витренко заявлял, что собственную добычу газа можно увеличить до 25 миллиардов кубометров в год, и этого будет достаточно, чтобы страна стала энергонезависимой.
Тем временем, по данным "Укргаздобычи", за январь — ноябрь в стране добыли 12,49 миллиарда кубометров этого вида топлива — на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Здание нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Вчера, 20:39Сказано в эфире
"На сквозняке посидели?" Экономист о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому"
 
ЭкономикаУкраинаНафтогаз УкраиныУкргаздобычаЮрий ВитренкоРоссияДенис Шмыгаль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04Французы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД Германии
01:54В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулы
01:25Tesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движения
01:16Эксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынке
00:53Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды
00:46Титов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капитале
00:15В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздников
23:58Депутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"
23:47Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду Морозу
23:43Львова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из Сирии
23:39США не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол Салливан
23:36Заданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутат
23:32Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг Украины
23:31Посол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с Россией
23:27США не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол
23:19США не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посол
23:08Посол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТО
23:00Президент Черногории заразился коронавирусом
22:55Посол Салливан заявил о готовности США и НАТО к диалогу с Москвой
22:52Посол США оценил шансы добиться прогресса в отношениях с Россией
Лента новостейМолния
Французы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД ГерманииВ Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулыTesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движенияЭксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынкеПатриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правдыТитов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капиталеВ Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздниковДепутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду МорозуЛьвова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из СирииСША не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол СалливанЗаданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутатГлава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг УкраиныПосол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с РоссиейСША не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посолСША не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посолПосол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТОПрезидент Черногории заразился коронавирусомПосол Салливан заявил о готовности США и НАТО к диалогу с МосквойПосол США оценил шансы добиться прогресса в отношениях с Россией