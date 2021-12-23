https://ria.ru/20211223/gafurov-1765127262.html
"Единая Россия" приостановила членство в партии ректора КФУ Гафурова
"Единая Россия" приостановила членство в партии ректора КФУ Гафурова - РИА Новости, 23.12.2021
"Единая Россия" приостановила членство в партии ректора КФУ Гафурова
Региональное отделение "Единой России" в Татарстане приостановило членство ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, обвиняемого в... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T15:06
2021-12-23T15:06
2021-12-23T15:40
политика
происшествия
республика татарстан (татарстан)
единая россия
казанский (приволжский) федеральный университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765037685_0:65:1000:628_1920x0_80_0_0_708ad3fb2d68f654f9af233402fa68ca.jpg
УФА, 23 дек - РИА Новости. Региональное отделение "Единой России" в Татарстане приостановило членство ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, обвиняемого в подстрекательстве к убийству, сообщили в пресс-службе реготделения.Ранее Басманный суд Москвы арестовал Гафурова."Региональное отделение партии приостановило членство в партии Ильшата Гафурова", - сообщили журналистам в пресс-службе татарстанского отделения ЕР.Срок ареста установлен до 21 февраля.Судя по формулировкам статей, речь идет о двух убийствах с отягчающими обстоятельствами, одном совершенном и одном несостоявшемся. В обоих случаях ученый, по мнению следствия, выступил подстрекателем.Ходатайство об аресте поступило в Басманный суд Москвы - это значит, что расследование ведет центральный аппарат СК РФ. Само следствие, однако, пока ситуацию не комментировало.Шестидесятилетний Гафуров занимает должность ректора КФУ с 2010 года, является депутатом госсовета Татарстана с 1995 года. Кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук и профессор.
https://ria.ru/20211222/obvinenie-1764914395.html
https://ria.ru/20211223/ubiystvo-1765118813.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765037685_40:0:961:691_1920x0_80_0_0_aebc96f98e9b73b851f8935fc7b6ace4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, происшествия, республика татарстан (татарстан), единая россия, казанский (приволжский) федеральный университет
15:06 23.12.2021 (обновлено: 15:40 23.12.2021)
"Единая Россия" приостановила членство в партии ректора КФУ Гафурова
ЕР приостановила членство в партии ректора КФУ Гафурова, обвиняемого в убийстве