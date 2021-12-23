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"Единая Россия" приостановила членство в партии ректора КФУ Гафурова
"Единая Россия" приостановила членство в партии ректора КФУ Гафурова - РИА Новости, 23.12.2021
"Единая Россия" приостановила членство в партии ректора КФУ Гафурова
Региональное отделение "Единой России" в Татарстане приостановило членство ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, обвиняемого в... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T15:06
2021-12-23T15:40
политика
происшествия
республика татарстан (татарстан)
единая россия
казанский (приволжский) федеральный университет
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УФА, 23 дек - РИА Новости. Региональное отделение "Единой России" в Татарстане приостановило членство ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, обвиняемого в подстрекательстве к убийству, сообщили в пресс-службе реготделения.Ранее Басманный суд Москвы арестовал Гафурова."Региональное отделение партии приостановило членство в партии Ильшата Гафурова", - сообщили журналистам в пресс-службе татарстанского отделения ЕР.Срок ареста установлен до 21 февраля.Судя по формулировкам статей, речь идет о двух убийствах с отягчающими обстоятельствами, одном совершенном и одном несостоявшемся. В обоих случаях ученый, по мнению следствия, выступил подстрекателем.Ходатайство об аресте поступило в Басманный суд Москвы - это значит, что расследование ведет центральный аппарат СК РФ. Само следствие, однако, пока ситуацию не комментировало.Шестидесятилетний Гафуров занимает должность ректора КФУ с 2010 года, является депутатом госсовета Татарстана с 1995 года. Кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук и профессор.
https://ria.ru/20211222/obvinenie-1764914395.html
https://ria.ru/20211223/ubiystvo-1765118813.html
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политика, происшествия, республика татарстан (татарстан), единая россия, казанский (приволжский) федеральный университет
15:06 23.12.2021 (обновлено: 15:40 23.12.2021)
 
"Единая Россия" приостановила членство в партии ректора КФУ Гафурова

ЕР приостановила членство в партии ректора КФУ Гафурова, обвиняемого в убийстве

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкРектор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров, обвиняемый по делу об убийстве по найму, во время избрания меры пресечения в Басманном суде города Москвы
Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров, обвиняемый по делу об убийстве по найму, во время избрания меры пресечения в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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УФА, 23 дек - РИА Новости. Региональное отделение "Единой России" в Татарстане приостановило членство ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, обвиняемого в подстрекательстве к убийству, сообщили в пресс-службе реготделения.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал Гафурова.
"Региональное отделение партии приостановило членство в партии Ильшата Гафурова", - сообщили журналистам в пресс-службе татарстанского отделения ЕР.
Срок ареста установлен до 21 февраля.
Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Вчера, 14:41
Ректору КФУ Гафурову предъявили обвинение в убийстве
Судя по формулировкам статей, речь идет о двух убийствах с отягчающими обстоятельствами, одном совершенном и одном несостоявшемся. В обоих случаях ученый, по мнению следствия, выступил подстрекателем.
Ходатайство об аресте поступило в Басманный суд Москвы - это значит, что расследование ведет центральный аппарат СК РФ. Само следствие, однако, пока ситуацию не комментировало.
Шестидесятилетний Гафуров занимает должность ректора КФУ с 2010 года, является депутатом госсовета Татарстана с 1995 года. Кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук и профессор.
Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров, обвиняемый по делу об убийстве по найму, во время избрания меры пресечения в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
14:40
Ректор КФУ отверг обвинения в причастности к убийству
 
ПолитикаПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)Единая РоссияКазанский (Приволжский) федеральный университет
 
 
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