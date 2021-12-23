https://ria.ru/20211223/gafurov-1765127262.html

"Единая Россия" приостановила членство в партии ректора КФУ Гафурова

"Единая Россия" приостановила членство в партии ректора КФУ Гафурова - РИА Новости, 23.12.2021

"Единая Россия" приостановила членство в партии ректора КФУ Гафурова

Региональное отделение "Единой России" в Татарстане приостановило членство ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, обвиняемого в... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T15:06

2021-12-23T15:06

2021-12-23T15:40

политика

происшествия

республика татарстан (татарстан)

единая россия

казанский (приволжский) федеральный университет

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УФА, 23 дек - РИА Новости. Региональное отделение "Единой России" в Татарстане приостановило членство ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, обвиняемого в подстрекательстве к убийству, сообщили в пресс-службе реготделения.Ранее Басманный суд Москвы арестовал Гафурова."Региональное отделение партии приостановило членство в партии Ильшата Гафурова", - сообщили журналистам в пресс-службе татарстанского отделения ЕР.Срок ареста установлен до 21 февраля.Судя по формулировкам статей, речь идет о двух убийствах с отягчающими обстоятельствами, одном совершенном и одном несостоявшемся. В обоих случаях ученый, по мнению следствия, выступил подстрекателем.Ходатайство об аресте поступило в Басманный суд Москвы - это значит, что расследование ведет центральный аппарат СК РФ. Само следствие, однако, пока ситуацию не комментировало.Шестидесятилетний Гафуров занимает должность ректора КФУ с 2010 года, является депутатом госсовета Татарстана с 1995 года. Кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук и профессор.

https://ria.ru/20211222/obvinenie-1764914395.html

https://ria.ru/20211223/ubiystvo-1765118813.html

республика татарстан (татарстан)

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политика, происшествия, республика татарстан (татарстан), единая россия, казанский (приволжский) федеральный университет